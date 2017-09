Tak se nebojuje o titul! Verstappen viní z nehody v Singapuru Vettela

Jak start v zátoce Marina Bay probíhal? Kimi Räikkönen začal skvěle, podle bariéry se dral vpřed a Max Verstappen s Red Bullem do něj najel. Možná však neměl na výběr. Z druhé strany ho sevřel Vettel, který směřoval autem vlevo a nedal Verstappenovi ani Räikkönenovi dost místa.

Podle Verstappena to bylo hodně hloupé. Právě Vettel se měl jako adept na titul mistra světa formule 1 snažit, aby bezpečně dojel do cíle a nezapletl se do kolize. „Na to neexistuje žádná výmluva. Nemůžete takto riskovat, když bojujete o titul mistra světa. Co čekal? Nemyslím si, že to byl běžný závodní incident.“

Sportovní komisaři Velké ceny Singapuru na to měli jiný názor. Označili kolizi za nezaviněnou a nikoho z jezdců nebudou trestat. Proč také? Vettel se potrestal sám. Navíc mu hrozí nebezpečí, že si při kolizi poškodil motor, převodovku nebo jinou součást vozu a za jejich výměnu bude na startu příštího závodu v Malajsii penalizován. Jedním hloupým manévrem by se tak možná definitivně připravil o titul.

Verstappen říká, že se snažil nehodě zabránít, ale nebylo jak. „V poslední chvíli jsem se pokusil zpomalit a kolizi vyhnout, ale už to nešlo, přední pneumatiky jsou o dost širší než zadní. Jsem šťastný, že jsme vypadli všichni tři, že jsem v tom nezůstal sám. Pokud bych udělal chybu, byl by to jiný příběh, ale v tomto případě jsem rád, že si každý bereme trochu té bolesti.“

Kimi Räikkönen viníka nehody neoznačil, jen suše zhodnotil svůj další smolný závod. „Nebyla to má chyba. Ať už nehodu způsobilo cokoliv, neřeším to. Já tomu bohužel nijak zabránit nemohl, snad jen kdybych měl špatný start a byl někde jinde.“