Lacko v Zolderu sice dvakrát vyhrál, jenže Hahn se mu vzdálil

„Zkoušíme na motoru nové komponenty a to přináší i možné riziko,“ uvedl Lacko k nedokončené úvodní nedělní jízdě, kterou do sedmého kola vedl. Čtvrtý závod v Zolderu vyhrál i po startu z poslední řady. „Snad jsme ukázali, kdo je tady nejrychlejší,“ řekl.

Na smazání Hahnova náskoku má ještě závody v Jaramě a Le Mans. „Bude to těžké, ale jsem bojovník a nevzdám to do poslední zatáčky,“ uvedl Lacko.