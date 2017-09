Lacko nažhavil fanoušky v Mostě vítězstvím, titul je blízko

„Titul se ještě nepřiblížil, stále máme tři víkendy, může se toho hodně stát,“ zůstává Lacko z roudnické Buggyry opatrný. „Ale pocit mám suprový, Most dopadl naprosto perfektně.“

V neděli nejprve vyhrál stylem start – cíl, v hendikepovém závodě s obráceným pořadím osmičky nejlepších byl sedmý, o místo za konkurentem Hahnem. „První místo doma je nejvíc, co člověk může chtít. Když pak slyšíte české fanoušky, je to báječný pocit. Ve druhém závodě mi to na startu hráblo, najednou jsem byl v kleštích a neměl jsem kam jet.“

České příznivce v neděli nažhavil i Lackův parťák David Vršecký. Dvojnásobný šampion, který se do evropského seriálu vrátil po roční odmlce, bral v hendikepovém boji stříbro navzdory kolizím s Halmou a Lenzem.

„Tak si tak kroužím – a druhej!“ smál se po svém nejúspěšnějším víkendu po comebacku. A to mu ještě v půlce posledního kola rupnul kotouč na předtím kole. „Auto nešlo udržet rovně, takřka nebrzdilo, brzdná dráha se zdvojnásobila. Myslel jsem, že mě v poslední zatáče přejedou, ale nic. Slyšel jsem strašné rány, jak se to v kole šrotovalo.“

Buggyra dominuje rovněž Poháru konstruktérů. I proto se Vršecký a jeho tým rozhodli, že pojede i poslední tři podniky seriálu, v belgickém Zolderu, ve francouzském Le Mans a ve španělské Jaramě. Maximem v každém z nich je šedesát bodů.