Lacko byl v neděli v Mostě dvakrát druhý, ale lídr šampionátu mu utekl

dnes 20:21 18:54

Jako by se v Mostě ani nejelo. Co český pilot Adam Lacko v sobotu stáhl na lídra evropského šampionátu tahačů Jochena Hahna, to v neděli poztrácel. Byť dvakrát skončil stříbrný, zeje mezi dvěma adepty na zlato dál třináctibodová mezera. Jeho rival totiž dvakrát vyhrál.

„Honíme se jak kočka s myší, jsou to takové chlupy,“ pronesl Lacko. „V nedělním prvním závodě mi Jochen strašně nandal, ale ve druhém jsem ho zase strašně rychle dojížděl a byl jsem mu nalepený na zadku.“ Lacko den předtím dvakrát nechal Hahna za svými zády, jednou dokonce vyhrál. „Dvě druhá nedělní místa jsou super, ale vnímám to z pohledu boje o titul trochu negativně. Moje pocity jsou smíšené, protože vážně jako bychom tady ani nejeli,“ uvedl Jan Kalivoda, manažer Buggyry, za kterou Lacko závodí. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Roudnická stáj i v neděli sahala po vítězství, nováček seriálu Jiří Forman osm z jedenácti kol vedl. Jenže pak zahučel do kačírku mimo trať. „Dost blbě se mi mluví, v sedmé zatáčce mi praskl brzdový kotouč. Strašně mě to mrzí,“ želel Forman. „Auto už jsem přitom šetřil, pak mi ještě kluci hlásili, ať zrychlím. A v tom kole se to stalo.“ Závody v Mostě podle odhadu pořadatelů po tři dny sledovalo víc než sto tisíc fanoušků. Brzy zveřejní oficiální údaj. Do konce šampionátu zbývají ještě tři podniky, v belgickém Zolderu, španělské Jaramě a francouzském LeMans. „Adamův titul je pro nás priorita,“ hlásí Kalivoda. Závody mistrovství Evropy tahačů v Mostě Třetí závod: 1. Hahn (Něm./MAN) 23:38,666, 2. Lacko (ČR/Buggyra) -8,641, 3. Reinert (Něm./MAN) -13,349, ...8. Forman (ČR/Buggyra) -30,065. Čtvrtý závod: 1. Hahn 22:58,485, 2. Lacko -0,379, 3. Lenz (Něm./MAN) -7,523, Forman nedokončil. Průběžné pořadí: 1. Hahn 299 b., 2. Lacko 286, 3. Kiss (Maď./Mercedes) 163, ...10. Forman 61, 13. Vojtíšek (ČR/MAN) 20. Pohár konstruktérů: 1. Reinert 464, 2. Buggyra 386, 3. Lion 265.