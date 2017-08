Lackománie pod Hněvínem. Pryč se stříbrnou érou, burcuje pilot sám sebe

V Mostě po 25. Čeká se 100 tisíc diváků Jezdecká legenda Frankie Vojtíšek nechybí ve startovním poli jubilejního 25. ročníku závodu evropského šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix, který hostí mostecký autodrom od pátku do neděle. Vojtíšek je jediným ze současných účastníků šampionátu, kdo absolvoval premiérový závod v Mostě 6. září 1992. „Byla to tehdy veliká sláva. Závody moderoval bavič Petr Novotný,country skupina Fešáci vystupovala živě na kamionu. Dorazila řada evropských jezdeckých es,“ vzpomíná další přímá účastnice prvního ročníku závodu tahačů v Mostě, Edeltraud Pochmanová ze sportovního odboru společnosti Autodrom Most. Vedle Františka Vojtíška s vozem LIAZ reprezentoval v září 1992 v Mostě tehdy ještě československé barvy také Karel Patočka na voze stejné značky. V jednom ze závodů se mu dokonce podařilo zvítězit. Z evropských jezdeckých hvězd pak v Mostě nechyběl Stig Blomqvist, Steve Parrish nebo Slim Borgudd. Evropské závody tahačů na okruzích se jezdí od roku 1985, kromě Vojtíška a Patočky působila v šampionátu v průběhu let řada dalších Čechů, mezi nimi například Martin Koloc, zakladatel Buggyry, či zpěvák Daniel Landa. Jednoznačně nejúspěšnějším tuzemským jezdcem šampionátu je dvojnásobný mistr Evropy v kategorii jednotlivců a trojnásobný evropský šampion v kategorii týmů David Vršecký ze stáje Buggyra, který se po loňské přestávce vrátil na okruh. Letošní Czech Truck Prix startuje v pátek Spanilou jízdou tahačů z autodromu, v sobotu uvidí fanoušci dva hlavní závody (14.50 a 17.20) a spoustu doprovodného programu, například Monster Truck show či jízdu historických vozidel. V neděli program vyvrcholí dvěma hlavními závody ve 13.45 a v 16.40. Pořadatelé věří, že celková návštěva by se mohla přehoupnout přes 100tisíc diváků.