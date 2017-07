Katastrofa. Když systém Halo vyvolá ve formuli 1 haló

Mezinárodní automobilová federace FIA totiž ve středu schválila, že od příští sezony musí mít formule 1 povinně ochranu kokpitů, která se svatozáři podobá. Ta má především bránit jezdce před možným zásahem od poletujících kol. Jenže zavedení systému, který oficiálně nese jméno Halo (anglicky svatozář), už vyvolal obrovské haló.

Novinář Michael Schmidt z respektovaného serveru Auto Motor und Sport napsal: „19. červenec byl černým dnem motorsportu.“ Tomáš Richtr, český komentátor, přes Twitter přidal: „Je to katastrofa. Nějak se s tím naučíme žít, ale tuny lidí se snaží udělat formule pěkné a nějakej ouřada z Place de la Concorde (sídlo FIA) jim to zkazí.“

Ne, nejsou to ojedinělé výkřiky.

Proti zavedení systému totiž bylo ve středu devět! z 10 stájí F1 (jen Ferrari hlasovalo pro). Přesto si Jean Todt, prezident FIA, prosadil svou.

„To rozhodnutí je proti DNA F1,“ tvrdí Helmut Marko z Red Bullu. „Po bezpečnostní a technické stránce to ještě není vyladěné a neexistují závěry, jestli taková ochrana nebude dokonce nevýhodou, když budeme z hořícího auta vysvobozovat zraněného jezdce.“

Jiný, slavnější Rakušan jménem Niki Lauda volí pro Bild obdobná slova: „Zavést takovou ochranu je od základu špatně. Není to pořádně otestované. Postavili jsme nová auta, která jsou pro fanoušky i jezdce atraktivnější, a teď jim tam přidáme ocelový skelet. Přitom monoposty jsou už teď bezpečné a riziko je mimořádně malé. Z hlediska bezpečnosti je to přehnaná reakce.“

Sami jezdci teď spíš mlčí. Po středečním přijetí nepronášejí velká slova, byť ani jim – obdobně jako veřejnosti – se svatozář (i jiné zvažované možnosti jako ochranný štít) příliš nelíbila. Při jejím testování si často stěžovali na omezený výhled (na něm mají týmy podle FIA ještě zapracovat), chtěli se držet tradice F1 s otevřenými kokpity.

Jenže Alex Wurz, do třetice Rakušan a šéf Asociace jezdců (GPDA), je ze zavedení Halo systému nadšen.

„Jako jezdci respektujeme postoj FIA k bezpečnosti a podporujeme pokračující snahy, abychom závodní sport udělali bezpečnější.“ Přidává, že teď piloti budou závodit beze strachu a půjdou víc na limit.

Ani on není – i přes lavinu odpůrců – osamoceným podporovatelem. Tomáš Enge, jediný Čech, jenž okusil závody F1, pro MF DNES přiznává: „I já jsem příznivcem. Ano, F1 ztratí DNA, ale je to krok k bezpečnosti. Raději budu mít nad hlavami jezdců tento oblouk než tiché motory. Přijde den – a nebude to trvat dlouho –, kdy systém v reálu zafunguje a pak ten, kdo bude sedět za volantem, nebo tým, který bude v nehodě figurovat, nadšeně řekne, že jezdce zachránil.“

Zdá se však, že FIA se zavedením svatozáře tolik pospíchala i z jiných než jen bezpečnostních důvodů. Zmíněný novinář Schmidt tvrdí, že se organizace bojí případných žalob, pokud by se na tratích skutečně stalo něco, čemu by svatozář mohla zabránit. Už teď čelí žalobě kvůli nedbalosti od rodiny zemřelého pilota F1 Julese Bianchiho.

„To v konečném důsledku zničí motorsport. Pokud chce FIA zachránit všechny životy a ještě sama sebe právně stoprocentně pojistit, musí zavést v F1 maximální rychlost 100 km/h. Či ještě lépe: ať závodní auta řídí sama sebe bez pilotů. Proto byl 19. červenec černým dnem motorsportu,“ píše Schmidt.

Má pravdu? Nebo přehání?