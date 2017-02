Svitavský pivot Jelínek chce první sérii výher natáhnout. Zatím na tři

„Je to naše rekordní šňůra,“ pousmál se. „Doufám, že ji budeme navyšovat. V Ústí bychom potřebovali výkon potvrdit, ale víme, že to není jednoduchý soupeř. Navíc doma se umí zbláznit. Je to delší cesta, takže se musíme pořádně připravit,“ prohlásil Jelínek, který zaznamenal 20 bodů a byl vyhlášen hráčem sobotního utkání.

Jsou dvě výhry velkým povzbuzením před druhou fází?

Určitě. Vidím, že nejsme tak špatný tým, než na jaké jsme pozici. Určitě máme na víc. Sezona nebyla dobře rozjetá, několik zápasů nám těsně uniklo a postavení mohlo být jiné.

Měli jste vývoj proti Kolínu zhruba od 5. minuty pod kontrolou?

To bych úplně neřekl, i když podle dvouciferného skóre to tak mohlo vypadat. Všichni věděli, že se umí hecnout a trefit nějaké divoké střely po našich případných ztrátách. Bylo to vidět v době, kdy jsme vedli o 22 bodů a po chvíli nás stáhli na jedenáct.

Trefovali jste trojky i lehké střely, úspěšně jste doskakovali. Našel byste ve hře negativa?

Ta vidět nechci. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Dobře jsme pohybovali balonem, i když občas mohlo být přenášení větší. Nedovolovali jsme Kolínu skákat. Dobře jsme řešili pick-and-roll (varianta hry s uvolněním hráče za pomoci clony). V tom byl klíč k vítězství.

Poprvé v domácím prostředí s vámi hrál nový rozehrávač Bryan Smithson. Je na hřišti znát, že na tomto postu nemusí zaskakovat Pavel Slezák?

Souhra s ním je bezproblémová a může být už jenom lepší. Je mu 32, má něco odehráno a není to žádné malé pískle. Je vidět, že u hry přemýšlí. Trénuje tu zhruba deset dní, takže si nás stihl okoukat a ví, co od nás má čekat. Jinak Pavel je rozený střelec a mít jenom Andyho (Petr Andres) je loterie.