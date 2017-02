Konec role outsidera? Ve Svitavách se rodí nový, dravý tým

Jejich tým před rokem poprvé prorazil do play-off, ale i tak příznivci svitavského basketbalu dosud žili spíš z klubového patriotismu. Po posledních výsledcích však ledacos nasvědčuje tomu, že by se mohli mnohem častěji těšit také z dobrých výsledků. Že Tuři mají aktuálně tři výhry v řadě, to ještě nikoho neohromí. Podstatné jsou ovšem dvě věci:

1. Zápasy v Prostějově, doma s Kolínem i v Ústí nad Labem Svitavy vyhrály vždy minimálně třináctibodovým rozdílem, tedy přesvědčivě.

2. Mužstvo Turů se zbavilo pro ně dříve typické bolístky, kdy pravidelně ztrácelo klíčové mače se sousedy v tabulce. Teď v úterý dalo naopak vítězstvím 75:61 na palubovce ústecké Slunety jasně najevo, že má ambice ovládnout nadstavbovou skupinu A2, již Ústí vede.

Kde se to v něm vzalo? Posily Slezák, Smithson a Marko doplnily skládačku trenéra Růžičky a povýšily tým na novou úroveň. Nepřekvapí, že poslední z nich, 30letý rozehrávač Roman Marko, po svém čerstvém debutu za Tury prohlásil pro klubový Facebook: „Myslím, že náš tým je určitě kvalitní a troufám si říct, že i kvalitnější než některá mužstva, co jsou ve skupině A1.“

Za pravdu mu dává například klání s Kolínem, který je nyní na chvostu zmíněné elitní skupiny.

„Už když jsem do Svitav přicházel, tak jsem říkal, že tu je potenciál. Máme dva zkušené rozehrávače, spoustu střelců na křídlech, pod košem tři výborné pivoty...,“ vypočetl Marko.

Po povedeném vystoupení Turů v hale Slunety měl logicky povznesenou náladu. „Věděli jsme, že na Ústí ztrácíme dvě výhry. Naštěstí jsme to zvládli, což nám určitě dodá sebevědomí do dalších utkání,“ mínil basketbalista. Nejbližší Tuři odehrají v úterý 14. února od 18 hodin v Jindřichově Hradci.