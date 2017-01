Vracející se Vítková: Nevěděla jsem, kam mě tělo pustí. Jsem spokojená

Třetí běžecký čas na úseku, to je po nemoci dobrá vizitka, ne?

Z toho mám docela radost. I když v polovině třetího kola jsem si vyčítala, že jsem začátek úseku neběžela přece jen pomaleji, jak jsem si původně usmyslela. Bohužel jsem to tehdy asi zbytečně napálila a pak síly chyběly. Naštěstí jsem se ve druhé polovině třetího kola zase rozjela. Předtím to bylo hodně kruté.

Šéftrenér Rybář už před startem upozorňoval, že po nemoci nemůže být vaše tělo ještě stoprocentně připravené. jak jste se cítila před startem?

Úplně to před startem nebylo ono, ale na druhou stranu jsem ráda, že jsem mohla začínat tímhle nejkratším závodem a brát ho i jako takové rozjetí do těch dalších. Doufám, že se to postupem času bude zase zlepšovat a naberu další sílu. Tentokrát jsem vážně nevěděla, co od toho čekat a kam mě to tělo pustí.

Střelba byla také důvodem ke spokojenosti? Čistá ležka a stojka na druhé dobití?

Ležka byla sice pomalejší, ale byla nulová. Vestoje jsem trochu zakiksovala, když jsem druhou a třetí ránu nedala. Pak jsem nepřejela na čtvrtý terč, ale čtvrtou ránu jsem střílela na ten prostřední, aniž bych si to uvědomila. Pátou ránu jsem pak střílela na ten čtvrtý - a potom jsem normálně přebila a chtěla střílet další ránu. Až když jsem zavřela závěr, uvědomila jsem si, že vlastně už musím dobíjet.

Vytáhla jste český tým o osm míst nahoru. Jaké bylo přebírat štafetu na 15. místě?

Úplně ideální to není. Hlavně to pak svádí k tomu, že člověk začne rychleji, než by chtěl, a že se snažíte nějakým způsobem tu ztrátu co nejrychleji stahovat, což se mi i stalo.

Pro Markétu Davidovou rozhodně nebyl debut v tak bouřlivé atmosféře jednoduchý, že?

To ne. Pro ni jsou to velké zkušenosti. Neměla by si dělat z toho velkou hlavu. Byl to její první svěťák ve štafetě, ta zkušenost ji může jen posílit.

Když jste vy ve štafetě začínala...

...tak to bylo jiné, nikdo od nás nic nečekal a nejezdilo se na takových příčkách.

Jak se teď těšíte do sprintu?

Určitě jsem ráda, že před ním máme den pauzy. Ale hlavně doufám, že jsem se štafetou opravdu rozjela a v sobotu budu připravená.