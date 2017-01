Lyžařský Světový pohár v Ostravě? Bylo by potřeba víc peněz i světel

Na sprint do Ostravy přijíždějí reprezentanti i účastníci olympijských her. „Pro diváky je to v Dolní oblasti určitě zajímavější, než kdybychom běhali někde po lese,“ podotkla česká reprezentantka Sandra Schützová, která loni vyhrála soutěž žen. „Lidé jsou v dnešní době líní vytáhnout paty z baráku a tady to mají kousek.“

To reprezentant Dušan Kožíšek, který startoval v Ostravě na všech pěti ročnících a tři vyhrál, říká, že je určitě hezčí dívat se na přírodu. Hned však dodal: „Ale i tady to je zajímavá ojedinělá oblast, je to specifické prostředí.“

A tak se nabízí otázka: Nestálo by za to, přivést do někdejšího průmyslového areálu do Ostravy závod Světového poháru?

„To je velké sousto, ale byl bych rád, kdyby se to někdy povedlo,“ prohlásil Martin Kráčalík, majitel pořádající agentury Seven Days Agency. Uvažuje o tom, že by City Cross Sprint posunul dále.

Potvrdil, že ta myšlenka tady je. „Začal jsem zjišťovat možnosti, ale trochu to komplikují ty peníze...“

Rozpočet by byl čtyřikrát vyšší

Jak velký rozpočet by organizátoři potřebovali? „Jen na odměny je povinná dotace jeden a půl milionu korun,“ podotkl Kráčalík. Zatímco nynější City Cross Sprint má odměny sto tisíc. „A to je pořádný rozdíl.“

Přesto podle prezidenta Svazu lyžařů České republiky Lukáše Sobotky není nereálné, aby se Světový pohár Ostravě jel. „Sprinty jsou vítané, nicméně to období zimy a těch víkendů je strašně nabité. Pokud bychom se s Martinem Kráčalíkem shodli, že se do toho pustíme, tak je to práce na dva roky a v kalendáři nějaký termín vybojujeme.“

Sobotka potvrzuje, že je to o penězích. Odhaduje, že závod by přišel na jedenáct až dvanáct milionů korun, zatímco ten nynější je čtyřikrát levnější.

„A další věc je, že pokud tady bude závod takového významu, tak přijede celý cirkus světové federace, vše bude pod bedlivým dohledem,“ dodal Sobotka.

Pořadatelé by museli zapracovat na trati. „Kolem auly Gong, kde nyní vede, je moc limitních míst, jako například šířka,“ řekl Martin Kráčalík. „Delegáti kontrolují a přeměřují trasu na centimetry, protože kdyby někdo podal protest, tak by byl celý svěťák zrušen. Museli bychom se přesunout k Dolu Hlubina. Ta šance mít v Ostravě Světový pohár je, ale museli bychom vyřešit spoustu složitých věcí.“

Například nynější trať měří 470 metrů, ale pro Světový pohár musí mít nejméně 1 200 metrů. „To by se ale ve zdejším areálu namotat dalo,“ věří Martin Kráčalík.

Je tu však ještě mnohem vážnější problém - energetická náročnost v souvislosti s osvětlením trati.

„Museli bychom mít nejméně dvakrát tolik světel co nyní a už teď, pokud jde o odběr elektřiny v Dolní oblasti, jsme na hraně,“ řekl Martin Kráčalík. „Ideální totiž je, když sprint graduje večer a vysoké pece jsou osvětlené více než obvykle.“

Kožíšek je přesvědčený, že i současná podoba závodu lyžaře do Ostravy táhne. „Běh je skvěle připravený, už nyní je na úrovni Světového poháru. Je tady servis pro závodníky, ubytování, přeprava. Organizátoři mají vše opravdu výborně připravené. Jen více takových závodů,“ uvedl Dušan Kožíšek.

A co ten Světový pohár?

„Šlo by to,“ je přesvědčený Kožíšek. „Prostory tady na to jsou. Když Ragnar Bragvin (několikanásobný mistr světa na kolečkových lyžích) viděl asfalt v areálu, tak říkal, že by se tady dal hezky uspořádat i Světový pohár na kolečkových lyžích.“

Šance je na česko-slovenský šampionát

Zásadní jsou jako obvykle peníze. Martin Kráčalík ale podotkl: „Udělat svěťák je poněkud větší level než ten náš závod, byť je v rámci Česka na vysoké úrovni. Ale je otázka, jestli se do toho chceme pouštět, anebo raději Cross zachováme tak, jak je.“

Přesto by se ostravský závod mohl posunout na úroveň o něco vyšší. „Ozvali se nám Slováci, zda by nestálo za úvahu udělat v Dolní oblasti česko-slovenské mistrovství,“ řekl Martin Kráčalík. „Pro Čechy i Slováky to tady je zajímavá lokace, ale chtělo by to nemít jen jeden závod v Ostravě. Ideální by bylo, aby se tady jel ještě jeden závod na Pustevnách, nebo na Bílé, ale to už je dost na svazu lyžařů, aby se to spojilo a běžkaři tady nepřijeli jen kvůli jedné soutěži, byť by to byl šampionát.“