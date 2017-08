Biker Schurter vyhrál i v Kanadě a slaví triumf v SP, Kulhavý byl osmý

Výsledky závodu SP horských kol v Mont-Sainte-Anne Cross country:

Muži: 1. Schurter (Švýc.) 1:31:51, 2. Tempier (Fr.) -10, 3. Kerschbaumer (It.) -21, 4. Carod -22, 5. Marotte (oba Fr.) -1:06, 6. Fumic (Něm.) -1:46, ...8. Kulhavý -1:58, 32. Škarnitzl (oba ČR) -5:36.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 6 závodů): 1. Schurter 1250, 2. Marotte 700, 3. Tempier 650, ...17. Škarnitzl 333, 18. Kulhavý 323, 78. Nesvadba 19, 91. Rauchfuss (oba ČR) 10. Ženy: 1. Bělomojnová (Ukr.) 1:17:50, 2. Ferrandová-Prévotová (Fr.) -44, 3. Pendrelová -1:14, 4. Battyová (obě Kan.) -1:49, 5. Kalentěvová (Rus.) -2:07, 6. Tauberová (Niz.) -2:39.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 6 závodů): 1. Bělomojnová 1050, 2. Indergandová (Švýc.) 655, 3. Wloszczowská (Pol.) 610, ...47. Štěpánová 92, 48. Škarnitzlová 91, 77. Ježková (všechny ČR) 18. Muži do 23 let: 1. Blums (Lot.) 1:23:37, 2. Colledani (It.) -45, 3. Andreassen (Dán.) -1:31.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 6 závodů): 1. Blums 350, ...38. M. Průdek (ČR) 13. Ženy do 23 let: 1. Courtneyová (USA) 1:06:34, 2. Freiová (Švýc.) -2:31, 3. Urrutyová (Fr.) -3:36.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 6 závodů): 1. Courtneyová 410, ...18. Šafářová 29, 36. Průdková 8, 48. Czeczinkarová (všechny ČR) 2.