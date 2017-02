Lyžařské sprinty v Otepää ovládli Nor Klaebo a Švédka Nilssonová

Světový pohár v běhu na lyžích Otepää (Estonsko) Sprint volnou technikou

Muži: 1. Klaebo 3:06,5, 2. Krogh (oba Nor.) -0,6, 3. Usťugov (Rus.) -1,0, 4. Pellegrino (It.) -4,8, 5. Skar -15,5, 6. Taugböl (oba Nor.) -33,0, ...v kvalifikaci 61. Razým, 71. Bartoň (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 24 z 31 závodů): 1. Sundby (Nor.) 1348, 2. Usťugov 1064, 3. Heikkinen (Fin.) 792, 4. Harvey (Kan.) 728, 5. Hellner (Švéd.) 648, 6. Cologna (Švýc.) 620, ...79. Jakš 44, 146. Bartoň 4, 153. Bauer (všichni ČR) 2. Ženy: 1. Nilssonová (Švéd.) 2:50,0, 2. Fallaová -0,3, 3. Wengová -3,8, 4. Jacobsenová (všechny Nor.) -4,9, 5. Digginsová (USA) -6,8, 6. Falková (Švéd.) -21,7, ...v kvalifikaci 33. Nováková (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 24 z 31 závodů): 1. Wengová 1591, 2. Östbergová (Nor.) 1235, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 1222, 4. Nilssonová 1109, 5. Digginsová 827, 6. Fallaová 705.