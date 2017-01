Jakš doběhl na třicítce ve Falunu šestadvacátý, vyhrál Nor Iversen

Muži - 30 km klasicky s hromadným startem: 1. Iversen 1:15:46,7 hod., 2. Sundby (oba Nor.) -3,7, 3. Halfvarsson (Švéd.) -5,6, 4. Röthe -5,7, 5. Dyrhaug (oba Nor.) -8,2, 6. Niskanen (Fin.) -9,8, 7. Rickardsson (Švéd.) -10,3, 8. Bessměrtnych (Rus.) -10,9, 9. Holund (Nor.) -11,0, 10. Gaillard (Fr.) -15,7, ...26. Jakš (ČR) -2:55,5.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 32 závodů): 1. Sundby 1348, 2. Usťugov (Rus.) 1004, 3. Heikkinen (Fin.) 792, 4. Harvey (Kan.) 712, 5. Hellner (Švéd.) 648, 6. Cologna (Švýc.) 620, ...69. Jakš 44, 122. Bartoň 4, 129. Bauer (oba ČR) 2.

14:15 15 km klasicky s hromadným startem ženy.