Sedlmajer získal ve slalomu na vodních lyžích na Světových hrách zlato

Sedlmajer je prvním českým vítězem Světových her neolympijských sportů od roku 2005, kdy v Duisburgu vyhrál Patrik Lexa v rybolovné technice.

Mistr světa a světový rekordman v kombinaci Sedlmajer musel o zlato na staré Odře hodně bojovat, neboť ve finálové jízdě projel stejný počet branek jako Kanaďan Steve Neveu. Oba tak museli jet ještě jednou na laně dlouhém 11,25 metru. Zatímco soupeř zvládl tři branky, Sedlmajer čtyři a mohl slavit vítězství.

„Naposledy jsem závodil na Světových hrách před dvanácti lety a tehdy jsem vypadl hned na začátku, tak tohle je pro mě docela zadostiučinění,“ řekl Sedlmajer. „Každého vítězství si hrozně cením, mám z toho obrovskou radost,“ dodal.

Bývalý juniorský mistr světa v orientačním běhu Král nestačil v konkurenci 40 závodníků pouze na Švýcary Matthiase Kyburze a Floriana Howalda. Devětadvacetiletý Čech zaostal za vítězným Kyburzem o minutu a čtvrt, na druhého Howalda ztratil přes půl minuty. Vylepšil tak umístění z úterního sprintu, v němž skončil devátý. Jan Petržela dnes obsadil 17. místo, Tereza Janošíková doběhla 26.

„V hantýrce orientačních běžců to byl pěkný fekál, samé zelené, zarostlé, hrozila ztráta směru, takže zajímavé, ale popral jsem se s tím a vyšlo to,“ citoval Krále web Českého olympijského výboru. „Pár zbytečných myšek v závěru jsem tam udělal, ale je to pro mě novinka, medaili v dospělých ještě nemám. Takže to je pozitivní,“ dodal Král.

Cenný kov těsně unikl Pavlíně Žižkové, čtvrté v ukázkovém veslování na trenažéru na 2000 metrů. Stejné místo obsadil silový vzpěrač David Lupač, jemuž k bronzu chybělo 66 setin.

Již dříve vybojoval stříbro a bronz ploutvový plavec Jakub Jarolím a ve čtvrtek se k medailistům oficiálně přidá Mašková. Kickboxerka v dnešním semifinále kategorie do 56 kg zdolala světovou jedničku Malgorzatu Dymusovou z Polska a má jisté minimálně stříbro.