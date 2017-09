Světová liga volejbalistů se uzavře, Češi mezi vyvolenými nejsou

„FIVB (mezinárodní volejbalová federace) vytvořila uzavřenou soutěž pro 12 týmů: osm má zaručenou účast, čtyři se mohou obměňovat. Tak by to mělo být na sedm let. Teprve se budou definovat podmínky, princip je však již na úrovni FIVB odsouhlasen,“ uvedl předseda svazu Marek Pakosta na svazovém webu.

Příští ročník Světové ligy by měly hrát Brazílie, Argentina, USA, Írán, Čína, Japonsko, Itálie, Polsko, Německo, Srbsko, Rusko a obhájce titulu Francie. Čtyřmi vyzyvateli pak jsou celky Austrálie, Koreje, Kanady a Bulharska.

„Pod touto New volleyball league (NVL) je navržen koncept Challenge league pro dalších 12 týmů, podobně jako druhá divize, kterou jsme hráli letos. Řešíme pro evropské týmy případné oživení Evropské ligy místo Challenge league, její postavení vůči NVL, body do žebříčku,“ dodal Pakosta.

Podobné změny chystá FIVB také pro ženskou Grand Prix. České reprezentantky se v jejím novém formátu podle informací zahraničních médií rovněž neobjeví.