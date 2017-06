Čeští volejbalisté ve Světové lize neuhráli ani set proti Nizozemsku

Svěřenci španělského trenéra Miguela Falascy nedokázali navázat na páteční výhru nad Egyptem a po pěti zápasech v soutěži mají na kontě dvě vítězství. Jejich nedělním soupeřem bude Portugalsko, které na jihu Čech dvakrát prohrálo.

Blokař Vladimír Sobotka ocenil, jak se Nizozemci zhostili role favoritů. „Výborně útočili, k ničemu nás nepustili. Van Haarlem trápil celou sezonu obrany soupeřů v lize, teď to bylo stejné. Nám se nedařilo v útoku, hodně nás blokovali. Nedařilo se nám nic, nedostali jsme se vůbec do zápasu,“ posteskl si Sobotka.

Češi měli v utkání jasný úkol - donutit Nizozemce důrazným podáním k horšímu příjmu, aby mohli snáze čelit jejich útokům. Jenže tato taktika vycházela vždy jen do poloviny setu, pak soupeř přidal a domácím hráčům nedovolil pomýšlet ani na vyrovnanější koncovku.

„Nemyslím si, že to byl dnes od nás nějak extra špatný výkon, ale na Nizozemsko zkrátka musíme podat něco extra. To se prostě dnes nestalo. Věřím, že mít dnes za soupeře třeba Egypt, porazili bychom ho za tři body,“ prohlásil kapitán Aleš Holubec.

Plachtícím podáním působili Nizozemci české přihrávce velké potíže a s domácími útočníky si pak dokázali snadno poradit. Na bloky zvítězili jednoznačným poměrem 12:1, na esa 8:2. Nejvíce bodů si v českém týmu připsal univerzál Jan Hadrava, nedostal se však ani na dvouciferné číslo.

„Nizozemci nás úplně rozebrali servisem a následně ubránili. Na bloku byli jednoznačně lepší a samozřejmě v útoku, tam to měli jednodušší, měli dobře přihráno. Zaslouženě vyhráli. My jsme neměli co nabídnout. Musíme se zvednout a zabojovat o další vítězství,“ řekl asistent trenéra Michal Nekola.

Český výběr vyšel ve Světové lize podruhé bodově naprázdno, poprvé prohrál bez zisku setu. Na předchozím turnaji v Soulu nebodoval jen proti Slovinsku (1:3), domácím Korejcům podlehl 2:3 a Finsko porazil 3:1. Češi tak mají dál na kontě šest bodů.