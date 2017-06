Volejbalisty čeká turnaj Světové ligy v Českých Budějovicích

Hokejisté dokázali letos Budvar arénu vyprodat už několikrát. Povede se to o víkendu i volejbalistům?

Českobudějovický zimní stadion se už počtvrté stane volejbalovým stánkem, krajské město hostí o víkendu jeden z turnajů Světové ligy. „Kdyby se nám v Českých Budějovicích nelíbilo, tak se sem nevracíme. Hlavně se v Budvar aréně hraje dobře i volejbalistům, město nám vychází vstříc a zejména divácké volejbalové podhoubí je v Budějovicích jedno z nejlepších v celé republice,“ říká mluvčí Českého volejbalového svazu Lukáš Kozáček.

Světová liga volejbalistů v Českých Budějovicích Pátek

16.00 Nizozemsko - Portugalsko

19.00 Česko - Egypt Sobota

16.00 Portugalsko - Egypt

19.00 Česko - Nizozemsko Neděle

16.00 Egypt - Nizozemsko

19.99 Česko - Portugalsko

Pozn.: Vstupné je od 100 korun na den, děti do 16 let mají vstup zdarma.



A svaz jako pořadatel tuzemské zastávky Světové ligy doufá, že dokáže využít extraligového titulu domácího Jihostroje, a přiláká tak do ochozů haly co nejvíce fanoušků volejbalu.

V českém národním dresu se v krajském městě představí dva hráči Jihostroje – smečař Petr Michálek a libero Martin Kryštof. Do Budějovic s týmem přijede i bývalý kapitán a nahrávač Jihostroje Filip Habr a blokař Vladimír Sobotka.

„Zájem o Světovou ligu by mohl být vyšší, protože Jihostroj je v Budějovicích jediný kolektivní tým, který hraje nejvyšší soutěž, má ve městě už dobrý zvuk a po volejbalu je tu hlad,“ zmiňuje Kozáček.

Do hlediště by na každý ze tří zápasů mohlo přijít několik tisícovek lidí. „Netroufám si vůbec odhadnout přesná čísla. Očekáváme ale tisíce lidí, nejraději bychom Budvar arénu vyprodali, to je však smělý plán. Pokud bych měl přeci jen pár čísel nastřelit, tak v pátek by mohlo na utkání s Egyptem přijít tři tisíce diváků, v sobotu na Nizozemce čtyři tisícovky a v neděli na duel s Portugalskem další tři tisíce,“ vypočítává svazový mluvčí s tím, že lístky je možné koupit v internetových předprodejích a pak také přímo na místě před samotnými zápasy u pokladen zimního stadionu.

První ze tří turnajů ve své druhé skupině a v koši A2 už mají Češi za sebou. V Jižní Koreji o víkendu nestačili na domácí celek a prohráli 2:3. O den později národní tým přehrál Finsko 3:1.

„Zase nám trvalo první set, než jsme se adaptovali na hru soupeře, ale jsem velmi rád, že od druhého setu jsme se naučili číst finskou hru, a začali si zápas užívat. Díky skvělé práci na bloku jsme byli schopní krok za krokem dotáhnout zápas k vítězství,“ chválil kapitán týmu a blokař Aleš Holubec.

Nakonec si Češi připsali prohru s favorizovaným Slovinskem 1:3. „Věděli jsme, že to bude velmi složitý zápas, že budeme muset hrát perfektně, abychom vyhráli proti takto silnému soupeři, ale bohužel jsme dělali drobné chyby,“ mrzelo Holubce.

Ve skupině patří Česku dělené třetí místo s Jižní Koreou. Oba celky mají čtyři body a na první Slovince ztrácí už pět bodů.