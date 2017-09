Superliga florbalistů v novém: čtrnáct týmů a první krajské derby

Slaný: Chci se superligou bavit a nebýt za trapáka Odehrál řadu sezon v nejvyšší soutěži, s reprezentací startoval i na mistrovství světa. Na vrcholu kariéry se však Štěpán Slaný před pěti lety sebral a vrátil se do České Lípy, kde začal organizovat florbalové dění. Teď je zpátky mezi elitou. Coby hrající manažer dnes Slaný povede českolipský tým v Ostravě k historicky prvnímu utkání ve florbalové superlize, kam tým ze severu Čech na jaře postoupil.



Je tady Den D, kdy Česká Lípa poprvé vstoupí do florbalové superligy. Jak to prožíváte?

Pracovně. Sedím na více židlích, nejsem jen hráč, ale starám se i o organizační stránku, takže mám plnou hlavu příprav nejen s ohledem na superligu, ale i na to, aby šlapal celý klub. To mi pomáhá, abych nemusel myslet na první start v superlize.



Byl postup do nejvyšší soutěže pro klub velký skok do neznáma?

Organizačně ani ne. Jako klub jsme na vstup do soutěže slušně připravení a podmínky, které žádá superliga, jsme víceméně dodržovali i v první lize. Samozřejmě čekám zvýšený divácký i mediální zájem, ale největší otázkou bude asi sportovní stránka. Bude to pro nás hodně složité, protože do téhle sezony vstupujeme s týmem, který si vybojoval postup. Sázíme na vlastní odchovance. Chceme, aby superligu měli za odměnu. Pro nás je klíčové sportovně obstát a výrazně nepropadnout.



Obstát znamená zachránit se?

Prioritou je neudělat ostudu a pokusit se hrát se všemi soupeři vyrovnaně. To by nakonec mohlo znamenat vyhnout se záchraně, o kterou hrají poslední čtyři týmy. Nedělám si iluze, že bychom reálně hráli o play-off, ale kdybychom neskončili mezi posledními, byli bychom nadšeni.



Děláte florbal v podstatě amatérsky. Můžete vůbec čelit týmům, které jsou na tom finančně lépe?

Je to složité. Nejvyšší soutěž se ekonomicky rozjíždí a nejlepší kluby mají rozpočet kolem 15 milionů. Jejich hráči pracují jen na poloviční úvazek a mají od klubu řadu benefitů. My nejenže za florbal nic nemáme, ale naopak si sami platíme klubové příspěvky. Jsme takový David, který jde proti Goliášovi. Náš rozpočet je oproti špičce třetinový a nemůžeme si dovolit extra posily.



Ale nějaké přece jen máte...

Ano, dlouhodobě spolupracujeme s Mladou Boleslaví, která je v českém florbale špičkou. Díky tomu, že jsem tam v minulosti odehrál řadu sezon, jsme odtud získali Jardu Ekla a Tomáše Kadlece. Potom je tu Marek Dzierža z Opavy, který přichází nejen jako hráč, ale také jako posila organizační složky klubu. Větší posílení týmu jsme neplánovali. Snažíme se vychovávat nadějné talenty, které baví sport, a kdybychom sem natáhli přespolní hráče, ztratilo by to celé význam. Jsme spíš mládežnický klub a superliga může být pro mladší hráče zajímavou motivací.



V Lípě chodí na florbal hodně lidí, ale doteď byli zvyklí jen na výhry. Nebojíte se odlivu fanoušků, když vám to úplně nepůjde?

To je temná stránka českého sportu, že když se nedaří, přestanou chodit. Naši fanoušci si teď musí zvyknout, že výher bude mnohem míň. Proto se musíme snažit, aby viděli, že na hřišti necháme všechno, že bojujeme a že je to někdy cennější než tři body. Pro nás bude hodně důležitý vstup do soutěže. Doma nás čeká na úvod zápas s Otrokovicemi, které by mohly být hratelné, a hned druhým domácím utkáním bude derby s Libercem na zimním stadionu před televizními kamerami. Těmito zápasy bychom chtěli navnadit fanoušky, že se na florbal v Lípě pořád vyplatí chodit.



Budete dál hrát v nové sportovní hale, která ovšem není pro velké zápasy ideální?

Hala má svá mnohokrát zmiňovaná specifika: z tribuny není vidět, je tam malá kapacita, nelze umístit televizní kamery a tak dále. Nicméně letos jsme dostali výjimku, že tam hrát můžeme, a velké zápasy budeme hrát na zimáku. Což taky není jednoduché, protože je to opravdu zimní stadion a musíme se snažit, abychom tam kvůli teplotě hráli co nejdřív v září. Není to příjemná situace, ale zkrátka se ukazuje, že se projekt nové haly na městě odflákl a teď sklízíme ovoce.



Jaký pro vás osobně bude návrat do superligy, kde jste toho spoustu odehrál?

Odcházel jsem z ní v devětadvaceti, tedy v nejlepším florbalovém věku. Všichni si tenkrát klepali na čelo, proč jdu do České Lípy. Mojí motivací bylo dostat Lípu, kterou jsem budoval doslova na koleni, do nejvyšší soutěže. To se letos konečně povedlo a pro mě je to zadostiučinění. Dneska je mi skoro pětatřicet a superligou se chci hlavně bavit a předávat zkušenosti mladším.



Máte hodně aktivit i mimo sport. Bylo hodně těžké se pro vás připravit na špičkovou úroveň florbalu?

Je pravda, že dělám festival v Rumunsku a další turisticko-kulturní akce a věnovat se těmhle dvěma věcem naplno je hrozně složité. Skoro celou letní přípravu jsem strávil v rumunských horách a nebyl jsem s týmem, ale přesto věřím, že se dokážu na superligu připravit. Snažím se trénovat trochu víc, abych mezi mladými obstál, a uvidíme. Mojí osobní motivací je nepropadnout a nebýt v nejvyšší soutěži za trapáka.