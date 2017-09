Florbalisté České Lípy slavili při premiéře v superlize výhru

Třemi body za gól a dvě branky pomohl k úspěchu České Lípy Marek Dzierža a dvakrát se trefil Kamil Břiška. „Dnešní zápas se nám opravdu povedl. Z velké části jsme dělali přesně to, co jsme si řekli. Za to týmu děkuji. Nesmíme usnout na vavřínech, je to teprve první zápas a musíme dál makat,“ řekla trenérka Severočechů Lenka Bartošová webu Českého florbalu.

Znojmo bez zkušeného útočníka Milana Fridricha vedl za výhrou v Liberci čtyřmi body za gól a tři přihrávky Jiří Salava. „Vítězství přineslo dodržování stanovených taktických pokynů a velmi dobrá obranná fáze,“ prohlásil kouč Znojma Jan Šťastník. Znojmo se vrátilo mezi elitu po sedmi letech.

Ústí nad Labem se představilo v nejvyšší soutěži po 14 letech a na body nedosáhlo. „Náš výkon rostl postupem utkání a v určitých chvílích jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Domácí zvítězili díky naší menší produktivitě v zakončení a dobré obraně,“ podotkl trenér Ústí nad Labem Marek Vojta.

Pět bodů za dvě trefy a tři přihrávky zaznamenal Jakub Šárka z Bohemians, ale porážce s Vítkovicemi 6:7 po samostatných nájezdech nezabránil. Pardubice si připsaly skalp Tatranu Střešovice díky vítězství 5:4.

Superliga florbalistů - 1. kolo

Liberec - Znojmo 4:9 (1:2, 1:3, 2:4)

Branky: 10. Jakub Procházka, 37. Valeš, 46. vlastní Virgl, 20. Marek - 15. a 50. Čihal, 28. a 55. Kuchanič, 3. Šindelář, 33. Salava, 36. Jan Novák, 43. Palát, 43. Rada.

Bohemians - Vítkovice 6:7 po sam. nájezdech (3:6, 2:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 8. a 16. Šárka, 33. a 50. D. Šimek, 18. Kieler, 36. Čihák - 1. a 12. Firda, 5. Nehera, 7. Hájek, 17. Rýpar, 19. Jan Šebesta, rozhodující sam. nájezd Delong.

Ostrava - Česká Lípa 4:6 (1:2, 1:1, 2:3)

Branky: 13. a 60. Trulík, 36. Eichner, 42. Mendrek - 22. a 57. Břiška, 3. Dzierža, 15. Legner, 47. Štěrba, 54. Hřebřina.

Pardubice - Střešovice 5:4 (1:0, 2:1, 2:3)

Branky: 32. a 39. Kourek, 46. a 59. Oubrecht, 11. Janeček - 38. a 54. Marek Beneš, 43. Jakub Kolísko, 58. Brautferger.

Otrokovice - Ústí nad Labem 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)

Branky: 8. Kittel, 16. Petřík, 49. Michal Nagy, 58. Zapletal - 41. a 56. Kopecký.