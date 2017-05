Superliga je blízko. Udělají do ní Českolipští poslední krok?

„Věříme, že poslední krok zvládneme už v sobotu, neradi bychom to prodlužovali,“ říká hrající manažer týmu Štěpán Slaný. „Postup je hrozně blízko, ale zároveň daleko. Série je herně vyrovnaná, psychicky máme trošku navrch my. Jít po postupu, nebo hrát o udržení je přece jen rozdíl.“

Byla by velká rána, kdyby vám postup v nadějné situaci utekl?

Bylo by to velké zklamání. Kluci cítí, že superliga je blízko a jde o historický okamžik, který je může posunout sportovně zas dál. Pokud by to letos nevyšlo, celý tým by hledal složitě motivaci do dalšího ročníku. Pět let hrajeme na vrcholu první ligy a snažíme se o postup do nejvyšší soutěže. Kdyby nám to zase uteklo mezi prsty, bylo by to hodně nepříjemné. Ale já věřím, že letos už postoupíme.

Dlouho jste hrál v nejvyšší soutěži i v reprezentaci. Kam tyhle bitvy řadíte?

Jestli se povede postup, bude to vrchol mojí florbalové kariéry. Zažil jsem tři mistrovství světa, mám nějaké medaile, hrál jsem 12 let v superlize. Když jsem se před pěti v nejlepším sportovním věku vrátil domů do České Lípy, všichni si klepali na čelo. Tenhle víkend je pro mě proto klíčový. Před 15 lety jsem sebevědomě prohlásil, že jednou ten maličký tým, který tehdy ani neměl žádnou mládež, dotáhneme do nejvyšší soutěže. Dneska jsme největším sportovním klubem na Českolipsku a chodí na nás plná hala.

Jdete do rozhodujících bitev v plném složení?

Vzhledem k tomu, že sezona už je v pokročilém stadiu, jsme trošku rozbití. Nějaké šrámy máme, ale na obou stranách je to stejné. Oba týmy se těší, až bude konec sezony. Já sám jsem rád, že to ještě odtrénuju. Hrozně mě to bolí, ale já jsem takový, že se moc nešetřím.

Pro baráž jste získali tři své bývalé hráče. Jsou to velké posily?

Rozhodně. Milan Tichý, Radek Gwuždž i brankář Ivan Ponomarev, kteří hostují v superligových týmech, jsou výborní i v nejvyšší soutěži. Mají velkou kvalitu a v konečném měření sil o postup je to hodně znát.

Na rozhodující bitvu či bitvy chystáte velký výjezd fanoušků. Jak bude vypadat?

Naučili jsme fanoušky jezdit na venkovní zápasy. Venku se paradoxně většinou fandí líp, je tam strhující atmosféra. Do Kladna se nám přihlásilo 150 příznivců, pojedeme autobusy a budeme hrát prakticky v domácím prostředí. Z těchto výjezdů jsou nejlepší zážitky. Věřím, že společně s fanoušky oslavíme historický postup.