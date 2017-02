Bude dost dobrý? Ano! Quarterback Brady má pátý Super Bowl

Vášnivé debaty o nejlepším hráči historie NFL zřejmě definitivně znají odpověď. Patriots po úžasném obratu proti Atlantě slaví. Se zásadním přispěním Bradyho. Přitom jeho cesta k profesionální kariéře a pěti triumfům měla krkolomný začátek.

Chlapče, víš, co je to posilovna?

Během čtyřletky na univerzitě v Michiganu málokdo Bradymu předpovídal, že z něj bude hvězda. První dva roky byl na své pozici až čtvrtým náhradníkem a na hřiště se nedostával. I když se pak jeho role zlepšila, před výběrem talentů v NFL v roce 2000 mu nikdo příliš nevěřil.

O hubeného kluka, na první pohled připomínajícího spíš odborníka přes počítače než sportovce připraveného na profesionální dráhu, nebyl valný zájem. „Vypadal, jako by ani nevěděl, co je posilovna,“ bavili se skauti.

Na řadu se dostal až jako 199. v pořadí. V šestém kole si jej vybral New England. Čili tým s hvězdným quarterbackem Drewem Bledsoem. Žák Brady se měl hlavně učit. Vážné zranění jedničky Bledsoea před ním otevřelo nečekanou šanci v druhé sezoně.



Brady poprvé nastoupil ve zbytku utkání proti New York Jets. Vedl si náramně. Nejenže nahradil zkušenou hvězdu, ale sám pak dovedl Patriots k prvnímu Super Bowlu v historii klubu. Stačil necelý rok a z podceňovaného mladíka byl tahoun.



Bledsoe v jeho stínu po sezoně skončil, zatímco fanoušci New England už měli nového hrdinu. Vlastně dva.

Tím druhým byl uznávaný kouč Bill Belichick. Spolu začali strašit soupeře. Vytvořili jednu z nejlepších dvojic kouč–hráč v historii kolektivních sportů.

Velký a ještě větší finálový obrat

V dalších třech letech vyhráli dva Super Bowly a proměnili dříve utrápený tým v nejsilnější organizaci v NFL. V sezoně 2007 dokonce Patriots na cestě do finále neprohráli ani jeden zápas. V Super Bowlu ale nestačili na překvapení sezony New York Giants. Když je stejný soupeř ve finále zarazil také o čtyři roky později, najednou se začalo pochybovat o Bradyho schopnostech. Řešilo se: předchozí úspěchy zařídili hlavně jeho spoluhráči, on se často vezl!

Leč dvojnásobný nejužitečnější hráč soutěže odpověděl rázně. V roce 2014 vrátil New England zpět do finále a proti neprostupné obraně Seattlu předvedl životní výkon. V závěrečné čtvrtině dohnal desetibodovou ztrátu. Po vítězství 28:24 slavil velký triumf číslo 4.

I sám Brady tehdy mohl asi jen těžko předpokládat, že takový obrat ještě někdy překoná. Stalo se.

V Bradyho nedělním, sedmém Super Bowlu prohrávali Patriots v průběhu druhého poločasu už 3:28. Zdálo se být rozhodnuto. Ale ne! To nejlepší teprve následovalo.

Čtyřnásobní šampioni se s velkým přispěním chybující Atlanty – vrátili do zápasu dvěma touchdowny s potvrzením za dva body a srovnali na 28:28.

V prodloužení devětatřicetiletý Brady narýsoval vítězný touchdown do rukou Jamese Whitea. Hotovo!

„Vždy jsem říkal, že Patriots udělali nejlepší rozhodnutí, když si tehdy vybrali mě,“ smál se Brady s vítěznou trofejí v ruce. Už popáté.