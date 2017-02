Šumavskou 30 zkrátili kvůli oblevě o polovinu. Triumfoval Mánek

„Máme štěstí, že už dřív nasněžilo hodně sněhu a je opravdu co tát. Na částech trasy, kde jsou přírodní potůčky, nám obleva odnesla sníh a jsou tam místa, kde už vůbec sníh není,“ vysvětloval důvody změn Jakub Koželuh, jeden z pořadatelů a zároveň starosta Nové Pece.

Už od startu si svůj závod jela vedoucí dvojice. Martin Saidl z Příbrami a téměř „domácí“ Jiří Mánek z Vimperka. Oba nasadili velice rychlé tempo. V prvním kole měli shodný čas, a to 13:51 minuty.

Do cíle však přijel jako první 18letý Jiří Mánek s časem 43:52 minuty a s nepatrným náskokem právě na Saidla.

„Umístění jsem nijak neřešil, Jirka měl vždycky dobrá stoupání do kopců. Uměl se do toho postavit a pokaždé mi tam ujel. Druhý místo je ale výborný, byl to parádní závod a počasí je taky skvělé,“ chválil si Šumavskou 30 druhý nejrychlejší muž.

„V lesích to bylo zledovatělé“

Jiří Mánek prostředí Nové Pece dobře zná, protože do okolí Schwarzenberského kanálu jezdí s týmem na letní soustředění. I když bral novopecký sobotní závod mladý lyžař jako trénink, neměl to až tak jednoduché.

„Bylo hodně těžké namazat dobře lyže, protože sníh byl všude jiný. V lesích to bylo zledovatělé a na loukách zase třeba rozbředlé,“ popsal podmínky lyžař a člen vimperského Ski klubu Šumava.

„Příští týden máme závody Českého poháru v Jilemnici, proto jsem přijel potrénovat. Chtěl bych tam dojet do čtvrtého místa, a tím pádem se kvalifikovat na mistrovství světa,“ doplnil Mánek.

I on jako zkušený závodník měl na nejprudším sjezdu závodu co dělat, aby se vyhnul amatérským závodníkům. Ti totiž často kopec těsně před cílem nezvládali a padali. „Jen tak tak jsem se tam lidem vyhýbal,“ usmíval se Mánek. „Bylo to asi nejzáludnější místo v závodě, ale když si člověk trochu přibrzdil, tak se to dalo dobře sjet,“ doplnil vítěze Saidl. Jako třetí mezi muži do cíle doběhl v čase 49:14 Ivo Grabmüller z vimperského oddílu.

Mezi ženami byla nejrychlejší 22letá Kateřina Mondlová také ze Ski klubu Šumava. Patnáctikilometrový závod zvládla v čase 52:33 minut. I druhá doběhla závodnice z Vimperka, Šárka Grabmüllerová měla v cíli čas 56:29. Pro třetí místo si v Nové Peci dojela Pavla Fričková z Prahy, a to v čase 57:37.