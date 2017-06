Basketbalistky pardubické Studánky chtějí zpět do nejvyšší soutěže

„Rádi bychom to do tří let změnili. Právě v roce 2019 nám dozraje mnoho nadějných mladých hráček, a tak se chceme pokusit o návrat do ŽBL,“ uvedl manažer klubu Aleš Černohorský.

Studánka si zahrála mezi elitou v nedávné době ve třech sezonách. Ovšem celý klub dramaticky limitoval nedostatek peněz, a tak nakonec hráčky Pardubic z ligy vypadly.

„Obecně je velmi složité shánět peníze na sport, tím spíše ženský. Hledáme partnery, kde se dá, ale jde to ztuha. Bez velkého partnera bude návrat složitý,“ řekl Černohorský.

BK Studánka Pardubice má momentálně zhruba 120 hráček ve všech kategoriích. Mládežnická mužstva přitom sbírají úspěchy na mistrovství republiky. Ovšem ani to klubu nemusí pomoci v cestě nahoru. „Nerad bych se dožil toho, že se na naše nejlepší holky budu jezdit koukat do okolních měst,“ má strach z výprodeje budoucích opor trenér Roman Chocholouš.

Klub má roční rozpočet 2,7 milionu korun. Z toho město posílá 730 tisíc. Velká finanční odpovědnost tak leží i na rodičích hráček, které přispívají do klubové pokladny nemalými prostředky. „Bez peněz od rodičů bychom vůbec hrát nemohli,“ potvrdil Černohorský.

I proto by se Studánka ráda dostala mezi tzv. Pardubické tahouny, kteří od radnice inkasují více financí. „Je špatně, že tam j sou jen mužské kluby,“ dodal.