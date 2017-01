Strýcová bojovala, ale Serenu Williamsovou v Melbourne nezastavila

Barbora Strýcová se dosud se Serenou Williamsovou utkala jen dvakrát, shodou okolností jen v roce 2012 a obě setkání na Australian Open i ve Wimbledonu vyhrála americká favoritka vždy ve dvou setech.

Dnes to byl ale v Melbourne pro zdejší šestinásobnou vítězku mnohem těžší boj, kde se jen úvodní set natáhl téměř na hodinu. A obě hráčky jakoby se v něm od začátku navzájem kopírovaly. Willimasová ztratila úvodní dva servisy, Strýcová též. Jako první udržela podání Serena, vzápětí se to povedlo i Báře. Další brejk Češky, ale okamžitá odpověď Američanky.

Strýcová tradičně bojovala do posledního dechu, dobíhala i zdánlivě ztracené míčky v rozích kurtu a zvládla i těžký game při vlastním podání za stavu 4:5, během něhož dokázala odvrátit čtyři setboly a po desetiminutovém boji srovnala na 5:5.

Nakonec ale tlaku americké favoritky přece jen neodolala. Zvládla sice ještě odvrátit stav 0:40 a další tři setboly, ten osmý však Serena trefila šťastně, její nepovedený return doslova doklopýtal přes síť a po velkém boji tak brala úvodní set 7:5.

Ve druhém setu už Serena tolik šancí Strýcové nenabídla. Brzy získala brejk na 3:1 a při skóre 5:3 mohla zápas ukončit na svém servisu. Česká běžkyně byla ale proti, snížila na 4:5 a podávala na vyrovnání. Bohužel na něj ale nedošlo, Serena proměnila hned první mečbolovou šanci a po výhře 7:5, 6:4 tak letos v Melbourne po Lucii Šafářové vyřadila už druhou Češku.

„Hrát hezký zápasy a prohrávat, to je k ničemu. Radši bych hrála ošklivej zápas a vyhrála ho,“ odmítala Barbora Strýcová chválu za svůj dnešní výkon.

„Dala jsem do toho dnes všechno, ale bohužel mi nefungoval servis a to je proti Sereně nutnost. V zápasech s ní pořád záleží hlavně na ní, i když jsem dnes zahrála celkem dobře a mohlo to vypadat vyrovnaně, stejně jsem za ní vlála jako vlajka.

Ale od začátku roku mám osm odehraných zápasů, jsem s tím spokojená a určitě je to motivace do další práce.“ loučila se s australskou šňůrou optimisticky Strýcová.

Čtvrtfinálovou soupeřkou Sereny Williamsové bude Britka Kontaová. Vítězka předchozího turnaje v Sydney dnes potvrdila, že se jí v rodné Austrálii daří. Loni zde při svém debutu v hlavní soutěži došla až do semifinále, kde padla až s pozdější vítězkou Kerberovou.

Cestou do něj tehdy vyřadila po velkém boji v osmifinále až výhrou 8:6 ve třetím setu Rusku Makarovovou a ve stejné fázi turnaje se obě hráčky utkaly v Melbourne i dnes. A znovu byla úspěšnější v Sydney narozená a od roku 2012 Británii reprezentující Kontaová, která vyhrála 6:1, 6:4.



Hned dvojí zastoupení bude mít český tenis ve čtvrtfinále ženské čtyřhry. Vedle Andrey Hlaváčkové postupuje se svou americkou spoluhráčkou Mattekovou-Sandsovou i Lucie Šafářová.