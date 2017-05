Strakoničtí házenkáři budou bojovat o extraligu, čeká je baráž

Jihočeši dosáhli na historické umístění. Po dvou druhých a dvou čtvrtých místech za poslední čtyři sezony jsou konečně na vrcholu.

„Podle mě to je obrovský úspěch celé strakonické házené a odměna za tu práci, kterou tady všichni děláme,“ říká trenér A-mužstva Roman Marienka.

Úspěch je to o to větší, že před sezonou se celku, který tvoří místní odchovanci, tolik nevěřilo. Po odchodu několika důležitých hráčů se zdál být slabší než dřív.

„Ale už po prvním zápase sezony jsem si říkal, že by to mohlo být dobré. Porazili jsme Bystřici pod Hostýnem vcelku suverénním způsobem a to nám na konci předchozího ročníku nadělila pěkný debakl,“ konstatoval Marienka.

Od té doby se tým rozjel. Zvládal duely s přímými konkurenty o čelo tabulky, úzkému kádru se vyhýbala zranění a po podzimní části opanoval první příčku.

„Dáváme si postupné cíle. Když jsme v zimě viděli, že jsme první, chtěli jsme se tam udržet a zabojovat o možnost, abychom mohli hrát o extraligu,“ vysvětluje Marienka.

Oni totiž jeho svěřenci nemají ještě zdaleka vyhráno. V cestě do extraligy jim zbývá poslední krok.

Musí projít baráží, kde se ve dvou zápasech utkají s týmem Hranic. Bude se hrát na počet bodů, a pokud každý s týmů vyhraje jeden zápas, tak na konečné skóre z obou.

„Jsou to dva zápasy. Bude to velmi těžké. Sice nejsme pod tlakem, ale nechceme k tomu přistoupit jen tak, že to je za odměnu. Dáme tomu maximum a popereme se o možnost hrát extraligu,“ přesvědčeně popisuje Marienka. První zápas se bude hrát 13. května ve Strakonicích. Odveta za týden v Hranicích.

Srovnávat se chvost tabulky extraligy s první ligou podle něj moc nedá. Připomíná, že loni bojovaly Hranice na čele soutěže a ten letošní ročník jim prostě nevyšel.

Ale Strakoničtí už dokázali, že dokážou zahrát i s extraligovým celkem. V poháru zle potrápili mistra z Plzně. Tak proč by se to nemohlo povést i s týmem z Hranic?