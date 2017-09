Proti Jičínu nás požene plná hala, věří strakonický trenér Marienka

Je pravda, že ve Frýdku-Místku jste dlouho hráli vyrovnaně...

Byl to vyrovnaný zápas až do 53. minuty. To bylo v tu chvíli o tři branky. Teprve až na konci jsme byli pod tlakem a tím, že jsme s výsledkem chtěli něco udělat, začali kupit dětinské chyby. To nebylo, že bychom soupeři míče darovali. My jim je doslova vnutili a poprosili jsme je, aby nás dorazili. Takhle závěr vypadal. Ale jinak jsme hráli s nadšením. To je typické pro každého nováčka. A zkušenost, kterou mají ostatní extraligové týmy, jsme se tím snažili nahradit.

Hráli jste poprvé v nejvyšší soutěži. Byli jste nervózní?

Osobně jsem nervozitu nepociťoval. Ani před, ani během zápasu. A to ve všech situacích. Spíš jsem přemýšlel, co s tím ještě udělat, když jsme dotahovali a když bylo rozhodnuto, už jsem uvažoval nad tím, kde se stala chyba. U hráčů nervozita vidět nebyla. Možná trochu opatrnost a lehkost.

Překvapil vás nějak extraligový soupeř?

Ne, ne. Myslím si, že nás vůbec ničím nepřekvapil. V reálu ale nejde řešit situace teoreticky a v našem sportu je hodně fyzických kontaktů a právě při několika z nich se nám to nepovedlo.

Strakonický Tomáš Pek se pokouší uvolnit.

Váš kádr pro extraligu se přes léto moc nezměnil, že?

Je to absolutně totožný kádr, který tvoří výlučně hráči, co si loni první ligu vyhráli. Plus je doplněný o dorostence. Je to čistě domácí tým.

Ale jestli se nepletu, v létě jste chtěli posílit o dva hráče, ne?

Neustoupili jsme od toho záměru. Měli jsme v plánu přivést dva leváky. Jeden z Plzně šel hrát do Německa. Druhá posila v tuhle chvíli z pracovních důvodů nemůže. Nemohl by se tomu věnovat, jak by chtěl, aby hrál s čistým svědomím. V prosinci si znovu zavoláme. On si myslí, že nejzásadnější práci bude mít vyřešenou, a já doufám, že se v zimě zapojí.

Pojďme k sobotě a k zápasu s Jičínem. Čeká vás těžší, nebo lehčí soupeř?

Je to soupeř na podobné úrovni. Jičín má kvalitní vysoké spojky nalevo i napravo i střelce z dálky. Jičínská házená je vysloveně kombinační házená. V téhle soutěži ale pro nás není lehký soupeř.

Bude to první domácí zápas. Čekáte plnou halu?

Absolutně. Dá se říct, že bude narváno až po střechu. Hala je dlouhodobě vyprodaná. Už více než tři měsíce není de facto volné místo v hale na pevné tribuně. Vedle střídaček bude mobilní sezení pro diváky. Myslím si, že bude na zápase až 400 lidí. Lístky na mobilní místa ještě budou na místě.