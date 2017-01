Výjezd do Strakonic přinesl hradeckým basketbalistkám dvě výhry

Nejprve ho ve středu večer porazily 113:50 ve 3. kole Nilfisk Českého poháru a ve čtvrtek stejné soupeřky nešetřily ani v utkání Ženské basketbalové ligy. V tabulce druhý Hradec totiž posledního porazil znovu výrazně, tentokrát 111:53.

Po ligové výhře hradecký tým dokonce poskočil do čela tabulky, ale i díky tomu, že hráčky dosud vedoucího USK Praha sehrály o dvě utkání méně. Už v sobotu se to ale může změnit, protože v Hradci dojde na souboj dvou aktuálně nejlepších týmů v lize, domácí Hradecké lvice v něm přivítají šampionky posledních let.

Svůj pohárový zápas tento týden sehrály také basketbalistky Lokomotivy Trutnov a také ony s přehledem postoupily dál, když na palubovce Sokola Nusle vyhrály 82:53. O víkendu je čeká první ligový zápas roku 2017, v Brně vyzvou tamní Technic.

Nilfisk Český pohár basketbalistek - 3. kolo Strakonice - Hradec Králové 50:113

Slovanka MB - Karlovy Vary 45:69

Nusle - Trutnov 53:82

Slavia Praha - SBŠ Ostrava 76:61

Technic Brno - Nymburk 69:87 Čtvrtfinálové dvojice:

Trutnov - Karlovy Vary

Slavia - Nymburk

Sparta/KP Brno (17. ledna) - Hradec Králové.

Ženská basketbalová liga - předehrávka 21. kola Strakonice - Hradec Králové 53:111 (11:21, 26:49, 39:81)

Nejvíce bodů: Rybová 15, Musilová a Dudáčková po 8 - Matušková 19, Rosenbaumová 15, Effangová 14, Minarovičová 12.