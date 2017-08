Druhých a třetích míst už bylo dost. Stošek se dočkal v Karlových Varech

Za tu dobu stačil nastřádat úctyhodnou sbírku druhých a třetích míst, seriálu KPŽ však už roky vládnou Boudný s Ulmanem a prosadit se přes elitní dvojici jezdců týmu Česká spořitelna Accolade až na nejvyšší stupínek se Stoškovi nepodařilo. Až do sobotního Artamona v Karlových Varech.

„Musím říct, že jsem si to fakt užil. V cíli jsem měl ohromnou radost, a přitom jsem to vůbec nečekal. Dojezd jsem neměl najetý, bylo tady natahaného hodně mlíka i z dětských závodů, takže se mi špatně orientovalo, jak jet. Přesto jsem to nechtěl dát Boudovi zadarmo. Rozjel jsem to na první pozici a najednou koukám, že už jsme v poslední zatáčce před páskou. Dojezd byl krátký, udržel jsem to. Vyhrát ve špurtu nad Boudou, to se počítá, ale hlavně jsem rád za tým, těch druhých a třetích míst jsme měli už fakt hodně,“ radoval se Martin Stošek v cílovém prostoru.

V Karlových Varech to prý celkem zná, sám odhadl počet svých dosavadních startů na čtyři. „Mám to tady moc rád, sedí mi ty kopce i ten finiš, že se s tím dá ve sjezdu ještě něco udělat,“ prohlásil o trati. Soupeřům odjel Stošek hned v druhém kopci, a tak jel sám dobrých padesát minut. „Neplánoval jsem to, ale když jsem se ohlédl, tak za mnou kluci nebyli,“ zavzpomínal pro web seriálu kolopro.cz. Nejvíc za sebou čekal Jana Vastla, nebyl tam však ani on. „Když mi po závodě volal, tak mi říkal, že ho ten můj nástup na začátku hodně bolel,“ zasmál se Martin Stošek.

To byl i jeden z důvodů, proč si Vastl vystoupil a počkal na Pavla Boudného. Spolu měli větší šanci, Stoškův náskok na rovinách sjet. Ten si ale jel dál své tempo. „Tak abych to úplně nehrotil, a přitom dojel co nejdál,“ popisoval. Spoléhal na to, že sjíždění bude stát pronásledovatele hodně sil.

Před letištěm už jela tahle trojice společně. K dalšímu ataku se pak Stošek odhodlal hned ve sjezdu k brodu, po kterém následuje prudký, těžký výjezd.

Částečně Stoškovi jeho záměr vyšel, když odpadl Vastl, Boudný jej ale dokázal uviset. „Držel se mě zuby nehty. Chtěl jsem na něj ještě něco vymyslet v posledním sjezdu, který jsem si den předtím najel. Bylo to hodně nebezpečné a málem jsem se tam smotal. Ale nic z toho nebylo, Pavel byl stále se mnou. No a ten cíl, jak už jsem říkal, mě moc potěšil, že mi to konečně vyšlo,” popsal rozhodující koncovku karlovarského závodu spokojený Martin Stošek.

„Prohrál jsem si to sám, závěr jsem prokaučoval, protože jsem si ho předem nenajel. Čekal jsem tu ještě ty dva brody, průjezdy potoka, ale letos se nejely. Překvapilo mě pak, že už jsme v cílové rovince, a protože byla krátká, já Martina už nepředjel. Musím ale říci, že to byl právě on, kdo udělal závod, snažil se jak do kopce, tak z kopce. Ale když už jsme dojeli spolu až před cíl, neměl jsem to takhle pokazit,” posteskl si zklamaně Pavel Boudný.

Pro Vastla nakonec nezbylo ani místo na pódiu, do cíle 57kilometrového závodu dojel až jako šestý, na stupních vítězů doplnil dvojici Stošek, Boudný jako třetí Josef Kamler z MTB Šumava Riders a před Vastla se ještě dostali i čtvrtý Jaromír Skála jezdící za Českou spořitelnu a pátý Lukáš Kobes (Symbio + BMC). Do první desítky se probojoval i domácí jezdec Filip Eberl, velezkušený biker startující v Artamonu za X-Team BaNo Karlovy Vary skončil letos osmý se čtyř a půl minutovou ztrátou na vítěze.

Mezi ženami Karlovarského AM bikemaratonu České spořitelny poprvé vyhrála v absolutním pořadí Božena Kučerová (Kola-BBM.cz), která v Karlových Varech o víkendu navázala na své předešlé výborné výsledky, kdy v seriálu brala předtím druhé místo na Karlštejně i na Zadově. Stříbrná skončila Denisa Lukešová (Author Team Stupno), bronz brala Nataša Hnátková.