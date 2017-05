Ostravský stolní tenista Tregler byl králem play-off

Tomáš Tregler byl v play-off největší oporou stolních tenistů TTC Ostrava, kteří vyhráli extraligu. Ve finále porazili družstvo Františkových Lázní 3:0 na zápasy (4:1, 4:2, 4:3).

Ostravští mají za sebou výbornou sezonu. Ve vyřazovacích bojích vyhráli všech devět zápasů, v základní části z 22 utkání prohráli jediné s El Niněm Praha a dvakrát remizovali s DTJ Hradec Králové.

Jaké byly oslavy titulu?

„Ve Františkových Lázních nebylo kde slavit, navíc jsme skončili pozdě, takže druhý den jsme se vrátili do Ostravy a až teprve tady jsme to trochu zapili,“ řekl šestadvacetiletý Tregler.

Pro něj je to už šesté extraligové prvenství. „Každý titul je cenný, vážím si všech. K tomu letošnímu vedla dlouhá sezona. Jsem rád, že už skončila, teď si mohu chvíli odpočinout. Ale každý titul v jakékoliv kategorii – ať už v jednotlivcích, či družstvech – je pěkný.“

Tomáš Tregler v play-off vyhrál všech 15 zápasů včetně jedné čtyřhry. Spolu s ním se o titul zasloužili Srb Aleksandar Karakaševič (v play-off včetně čtyřhry z patnácti zápasů vyhrál dvanáct), Tchajwanec Chiang Chieh-Hung (9/7) a hrající manažer klubu Petr Korbel (7/4).

„Něco takového se mi povedlo poprvé, tak úspěšné play-off nepamatuji,“ komentoval Tregler své vítězné duely. „Potkala mě docela dobrá forma. Tonda Gavlas z Františkových Lázní hrál také výborně, ale důležité bylo, že jsem zápasy s ním zvládl. Ten triumf je však zásluha celého týmu, protože bez toho bychom v každém utkání nezískali potřebné čtyři body.“

Je úspěšná jízda k titulu pro Treglera povzbuzení do další kariéry? „Určitě, ale už dva měsíce jsem se cítil dobře. Ve Slovinsku na turnaji Pro Tour jsem byl v semifinále, takže v závěru extraligy jsem to jen potvrdil.“ Ostravský trenér Tomáš Demek si skromně pochvaloval, že na finálové zápasy pokaždé přišlo přes dvě stě padesát diváků. „Chtělo by to, aby jich chodilo ještě více,“ namítl Tregler. „Třeba se o našem titulu teď bude mluvit více a v příští sezoně přitáhneme do herny na Černé louce další lidi.“

Ty přilákají kvalitní zápasy, jaké TTC Ostrava v minulé sezoně odehrála i v Lize mistrů. „Samozřejmě,“ potvrdil Tomáš Tregler. „Ale napínavé souboje by měly být i v extralize. Jenže v ní je dvanáct týmů, což je nesmysl. Lepší by bylo šest, aby byly všechny zápasy vyrovnané jako v play-off. Méně celků by znamenalo více kvalitních soubojů a určitě i vyšší divácké návštěvy.“