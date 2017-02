Jeden za všechny, všichni za stůl. Stolní tenis oživuje dávnou slávu

Ne že by v tom byli sami, s nedostatkem dětí se potýkají takřka všechna odvětví v Česku. „Mládežníci a děti moc nesportují. A tak se je snažíme zapojit sami našimi projekty,“ říká Špaček. Ten nejúspěšnější nese symbolický název: Jeden za všechny, všichni za stůl.

Za ten pingpongový, pochopitelně.

Podstatou je, že ve školách vznikají kroužky spojené s nejbližším klubem. Tedy nikoli jen s nadšeneckým, ale rovněž s odborným sportovním vedení.

„A děti příliš zaměstnaných rodičů mohou trávit odpoledne ve škole,“ oceňuje Simona Kratochvílová, ministerská náměstkyně pro řízení sekce sportu a mládeže. „Díky tomu už si děti nemusejí stavět stoly z lavic a penálů a hrát o přestávkách stolní tenis s učebnicemi, jak tomu bylo v minulosti.“

Do propagace se zapojují nejen slavná jména minulosti, ale i aktuální špičkoví hráči. Kromě legendy Petra Korbela či olympioničky Ivety Vacenovské třeba i mimořádně talentovaná Zdena Blašková, která v pouhých patnácti získala bronz na evropském šampionátu do 21 let.

Minipingpong si vyzkoušel i Jiří Suchánek, který v Riu získal bronz na paralympiádě (vpravo).

„Ředitel naší školy se se zástupkyní domluvili, že bych mohla v některých hodinách učit nižší stupeň. A zájem je velký, do kroužku se přihlásilo snad třicet dětí,“ popisuje Blašková svoji osobní zkušenost.



Jiným způsobem zase stolnímu tenisu dělá reklamu slavný borec minulosti Milan Orlowski, který i v 64 letech s dalším bývalým šampionem Jindřichem Panským hraje extraligu. „Když může hrát skoro do důchodu Jarda Jágr, proč ne my,“ usmívá se. „Máme tým starých reprezentantů, dohromady je nám asi 200 let. Ale lidé aspoň vidí, že se dá hrát dlouho - a baví je to. Chceme jich přitáhnout do hal co nejvíce.“

V rámci hesla „Jeden za všechny, všichni za stůl“ podle zástupců svazu dohromady ukázali stolní tenis více než čtyřem tisícům dětí na dvaceti základních školách v Česku.

Najdou se mezi nimi nástupci těch, kteří v minulosti sbírali medaile?