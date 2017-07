Získali stříbro, pak stolní tenisté ve Františkových Lázních skončili

„Hráče se mi podařilo sehnat, ale nepodařilo se mi zajistit finanční krytí na ně. Z toho důvodu jsem byl nucen stáhnout přihlášku z extraligy a odhlásit klub ze soutěže. Aby mládež byla zachráněna, bylo nutno zrušit profíky,“ vysvětluje předseda klubu Petr Gavlas.

„Než poslat do kytek čtyřicet, padesát dětí ze střediska mládeže kvůli profíkům, nechci už dělat něco co není dopředu jistého a výplaty pro hráče se mi nepodařilo zajistit,“ říká Gavlas s tím, že včera definitivní rozhodnutí oznámil řediteli soutěže.

„Bohužel je to smutné, ale nemohu sem tahat hráče, pro které je to živobytí, budu jim muset sdělit, aby si našli něco jiného.“ Přihláška do extraligy musela být podána do konce května, stejně jako zaplacený vklad. To Gavlas za Františkovy Lázně učinil. „Pořád jsem byl v doufání, že třeba kraj nebo i další instituce nás podpoří. Bohužel nemají zájem o další špičkový sport v kraji,“ přiznává.

A tak šel v pondělí Gavlas na svaz se smutnou zprávou. „Na rok zažádáme o pozastavení vkladu do soutěže a zkusím dát dohromady nějaké silnější partnery ze soukromého sektoru, nechci už spoléhat na veřejné finance.“

Nastává další kapitola stolního tenisu na západě Čech, a že jich už bylo napsáno. „Raději si dám čas, třeba půl roku do konce ledna, na to pořádně to připravit a rozhodnout se, jestli to další rok znovu spustím. Teď se zaměřím na SKST Cheb a postup ze II. ligy a připravení si půdy a zázemí na extraligový stolní tenis. Nic nevzdávám,“ dodává Gavlas.