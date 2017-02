Pavelkovo zranění znemožnilo Františkovým Lázním boj o druhé místo tabulky

Úspěchem nad El Niněm se mohli na svého soka dotáhnout a ještě bojovat o druhé místo, výhodné pro play-off. „V posledních zápasech udržet třetí místo bylo by fajn, potom to bude lepší výchozí pozice do play-off,“ upřesňuje kapitán františkolázeňských stolních tenistů Antonín Gavlas nový cíl před posledními pěti zápasy základní části extraligy.

Premiéra Lukáše Hobla

S El Niňo Praha bylo největším problémem zranění kolena Tomáše Pavelky. „Škoda, že nehrál. Doufám, že se dá dohromady na další zápasy,“ přeje si Gavlas.



Pavelkovo místo zaujal osmnáctiletý Lukáš Hobl z KST Cheb, pro nějž to sice nebyla extraligová premiéra, ale oficiální ano. Před prvním zápasem, který odehrál, ještě nebyl zaregistrován na střídavý start ve Františkových Lázních, klub prohrál kontumačně, a Hobl jako by nehrál. Nyní dostal druhou šanci na premiéru.

„Jeho výkonnost z chebského týmu je nejlepší stejně jako přístup k tréninku. Proto dostal šanci, zasloužil si hrát,“ vysvětluje kapitán stolních tenistů Františkových Lázní nasazení mladého hráče.

„Zrovna nastoupil proti silným týmům. Výkonnost na extraligu ještě nemá, ale je vidět, že na sobě pracuje. Popral se s tím docela dobře. Pro něj, pro mladíka, před tolika diváky, nebyl takový zápas jednoduchý. Zvládl to důstojně, nebyl do počtu a soupeři se s ním museli trochu zapotit,“ chválí Gavlas mladého spoluhráče.

S El Niňem nevyšla taktika

Při neúčasti Pavelky a předpokládaném nebodování Hobla se nasadilo tak, aby Gavlas a Manna nehráli proti jedničce soupeře Tomáši Kleprlíkovi. Plán byl takový, že ten, co se mu vyhne, by měl udělat dva body a ten druhý bod, aby to v součtu vyšlo na remízu.

„Já si bod udělal, ale na další zápas se už nedostal, Manna prohrál obě své dvouhry. Taktika nevyšla,“ přiznává Antonín Gavlas. Nakonec z toho tedy byla porážka 1:4. „S výsledkem úplně spokojenost nebyla, je těžké hrát proti silnému soupeři v neúplné sestavě.“

Duel s Kotlářkou Františkovy Lázně vyhrály 4:2, trvalo to tři hodiny a čtyřicet minut. „Bylo to vyrovnané. V týmu mají obranáře a proti nim se vždy hraje déle,“ říká františkolázeňský kapitán.

Jeden bod přidal i Tomáš Pavelka, vzápětí přenechal své místo opět Hoblovi. „Pořád kulhal a bylo vidět, že není v pořádku.“

Oproti duelu s El Niněm bodoval také italský hráč v dresu Františkových Lázní Romualdo Manna. „Trochu se zvedl, jeho výkon šel v poslední dvouhře nahoru. Včera jsme odjeli na turnaj do Německa a doufám, že se tam rozehraje a jeho výkon půjde nahoru. S tím, co nyní předvádí, by to na play-off nestačilo,“ myslí si Antonín Gavlas.

Pět zápasů před koncem základní části drží stolní tenisté SK TTC Františkovy Lázně třetí příčku extraligové tabulky. Na druhé El Niňo Praha ztrácí pět bodů, ale třetí místo by jim uniknout nemělo, na DTJ Hradec Králové a KST Ostrava mají náskok šesti bodů. Proto bylo důležité porazit Kotlářku Praha. „Jsem rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si Antonín Gavlas.