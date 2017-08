Stolní tenistka Matelová postoupila na Czech Open do čtvrtfinále čtyřhry

Matelová s Balážovou, která se vrací po operaci nohy, porazily francouzskou dvojici Marie Migotová, Andrea Todorovičová 3:1. O osudu zápasu rozhodly ve třetím setu. „Byla to jednoznačně koncovka třetího setu. My jsme vedly už v tom druhém, ale nakonec jsme ho ztratily. Pak za stavu 1:1 jsme měly v koncovce více štěstí a to bylo rozhodující,“ řekla česká reprezentantka.

Vacenovská dokázala ve dvouhře proti Japonce Mizuki Morizonové vyrovnat po úvodním ztraceném setu na 1:1, další sadu už ale nezískala a prohrála 1:4. „Nebylo to z mého pohledu špatné, ale rozhodně to nebylo ani dobré. A pokud chci porazit takovou hráčku, musím podat stoprocentní výkon. To je velmi jednoduché,“ přiznala po zápase. „Jsem sice fyzicky dobře připravená, ale proti Asiatkám prostě nestíhám. To bych musela hrát na hranici svých možností,“ konstatovala.

Konečný ztratil atraktivní duel s Francouzem Tristanem Florem v koncovce, když prohrál poslední dva sety a tím i celý zápas 2:4. „Lehké chyby a krásné balony na obou stranách. Takhle bych tenhle zápas charakterizoval,“ řekl Konečný. Ve čtyřhře pak s Polanským nestačili na čínský pár Fang Jin-čch’, Süe Fej.