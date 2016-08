Skvělý vstup do extraligy. Nováček z Františkových lázní má dvě výhry

Zkušeně sehráli svůj premiérový extraligový duel hráči TTC Františkovy Lázně. V duelu s Libercem vyhráli všechny tři úvodní dvouhry a teprve pak se alespoň na chvilku dostali ke slovu hosté.

Vyrovnat však už nestihli, když rozhodující čtvrtý bod zařídil Antonín Gavlas výhrou nad Josefem Medkem. Ten se na výhře podílel rozhodující měrou, když předtím porazil libereckou jedničku Radka Košťála v pěti setech.

„Jsem spokojen. Sice jsem hlavně v prvním zápase viděl nějaké rezervy, ale jsem rád, že jsem to dotáhl do vítězného konce s Košťálem, který je dobrý a nepříjemný hráč,“ říká františkolázeňský rodák Antonín Gavlas.

Domácí vedli 3:0, jako první vyhrál v pěti setech Tomáš Pavelka nad Seibertem. „Seibert hrál dobře a jsem rád, že se ho Tomáš Pavelka nezalekl a i přes nepříznivý vývoj otočil,“ pochvaluje si Gavlas.

Potom vyhrál František Plaček hladce 3:0 nad Medkem. Následně prohrál se Seibertem 1:3. „Hrál dobře, škoda, že mu první dva sety utekly, potom už to bylo lepší, byla to jen nervozita z prvního zápasu za klub,“ míní Gavlas.

Ital Romualdo Manna prohrál s Košťálem 0:3. „Nehrál dobře, podepsalo se na něm, že hrál devět těžkých zápasů na turnaji, debatovali jsme, jestli je to dobře. Určitě ještě předvede to, co umí,“ věří Gavlas.

A právě on pojistil první výhru přehráním Medka 3:0. „Druhý zápas mi vyšel, jsem rád, že jsem nic nepodcenil a dotáhl to do vítězného konce i pro tým. Zápas byl těžký,“ přiznává Antonín Gavlas.

S pražskou Elizzou druhý bod

Včera si Františkovy Lázně vcelku pohrály s Elizzou, na výhře 4:0 se podíleli všichni hráči. První tři zápasy zvládli bez ztráty setu. V posledním duelu Antonín Gavlas prohrál první set 9:11, ale potom Samuela Kalužného, slovenského reprezentanta do 21 let, vyprovodil 4, 6, 4.

„Nebyl rozehraný, hodinu a půl stál a čekal na šanci,“ vysvětluje Petr Gavlas, místopředseda klubu.

Pražané měli v sestavě kromě Kalužného dalšího Slováka - Petera Turčeka, ale oba porazili Manna, i Plaček, Pavelka smetl Holáně.

Dva zápasy, dvě výhry. „Skvělý začátek, máme radost.“