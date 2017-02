Nadchází čas stíhacích závodů. Čas dalších českých útoků na medaili

1. KOUKALOVÁ

2. Dahlmeierová (Něm.) +4

3. Chevalierová (Fr.) +25

4. Vittozziová (It.) +25

5. Sanfilippová (It.) +32

7. Dorinová-Habertová (Fr.) +43

12. Mäkäräinenová (Fin.) +57

17. PUSKARČÍKOVÁ + 1:09

21. Wiererová (It.) +1:14

32. Charvátová +1:33