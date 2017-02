Připravujeme řadu překvapení, říká šéf Laver Cupu, tenisové galashow

Stál v O2 areně. Na prstencích v jejím hledišti už zářilo hrdé logo turnaje. Steve Zacks ještě nemohl prozradit všechny podrobnosti. Přesto nebylo tak těžké si představit, jakou sportovní show diváci v září uvidí.

Však se už nyní v hale ladí každý detail. Při pořádání premiérového ročníku Laver Cupu spolupracují Češi, Američané, Švýcaři a Australané. Všechno musí být dokonalé. Zacks na to dohlédne. V poslední době je v Praze už popáté.

Jak jste se vlastně stal šéfem k Laver Cupu?

Obchodoval jsem s Rogerem a jeho agenturou asi před deseti lety. Byl jsem marketingový šéf v letecké společnosti NetJets. Roger byl jejím ambasadorem. Pracoval jsem s ním a jeho manažerem Tonym Godsickem. To oni za mnou přišli a nabídli mi, abych vedl tenhle projekt. Byla to vzrušující nabídka, hned jsem kývl.

Co víte o tenisu?

Když jsem byl kluk, táta fandil Rodu Laverovi. Vždycky jsem miloval tenis a sledoval ho. V NetJets jsem rozhodl, že ho zapojím do našeho marketingu. Tak jsem se dal dohromady s Tonym a Rogerem. Sám hraju tenis. Rekreačně. Samozřejmě se neblížím úrovni Rogera nebo Tomáše Berdycha. Volnou kartu od kapitána rozhodně nečekám.

Jaký máte dojem z přijetí v Praze?

Vybrali jsme si ji kvůli nádherné aréně, ve které pořádají tolik zajímavých akcí. Místní fanoušci jsou skvělí. Taky zástupci města o Laver Cup projevili vážný zájem. Chtějí nám pomoct uspořádat něco výjimečného a pondělní uvítání Rogera Federera toho bylo dokonalým příkladem. Byli jsme na řece, na Staroměstském náměstí, na radnici. Všude jsme byli skvěle přijati.

Federerova návštěva tedy splnila vaše očekávání?

Můžete mít skvělé představy, ale nikdy nevíte, jaké to bude, než se to opravdu stane. Rogerův pobyt ta očekávání předčil. Na Vltavě to bylo nádherné. Hráči se bavili. A vidět ty tisíce fanoušků na náměstí, paráda!

Jaký zájem podle vás bude v pátek o vstupenky?

Velký. Z Česka i zahraničí. Každý si může najít ten svůj lístek. Některé jsou s pohoštěním, jiné bez. Nejnižší cena za všech pět bloků je 4 500 korun, jeden blok vyjde na devět stovek a lidi se můžou o vstupenky z balíčku podělit. Snad toho využijí.

Jaké úpravy v hale chystáte?

Vybrali jsme si ji, protože se v ní dá využít mnoha možností. Vytváříme v ní zvláštní prostory pro pohoštění. V další fázi budeme řešit všechny detaily. Jak lidi vstoupí do arény, co jim bude servírovat. Jak budou vypadat šatny pro hráče. Jak fantastický bude jejich nástup na kurt. Cokoliv vás napadne. Můžete se těšit na výjimečnou akci.

Víte už, jakou barvu bude mít kurt?

Nechceme prozradit všechno hned. Máme pro lidi připravených několik překvapení. Můžu jen naznačit, že v pondělí na lodi vypadal ten černý dvorec krásně.

Počítá se s tím, že tenisté nastoupí v dresech?

Očekáváme, že hráči nastoupí v barvách svého týmu.

Podepsali jste smlouvy s Federerem a Rafaelem Nadalem. Jak to vypadá s dalšími jmény?

Hráči se nejprve musí kvalifikovat. Začali jsme s nimi jednat. O Laver Cupu dobře vědí. V některých případech se vyjasňuje. Jména účastníků budeme oznamovat, jakmile bude jejich účast jistá. Součástí zábavy bude jejich odtajňování.

Jak velkou šanci má Tomáš Berdych?

Snaží se, aby se do evropského výběru prosadil. Chce si v Laver Cupu zahrát. A my taky chceme, aby se ho zúčastnil.

Jak to vypadá s televizním vysíláním?

Přenosy poběží po celém světě, asi jako grandslamové turnaje.

Chystá se přiletět Rod Laver. Jaké další legendy dorazí?

Oba kapitánové jsou legendy. Björn Borg a John McEnroe. Sestavujeme seznam pozvaných. Lidi se nám hlásí, zda mohou přijet. Plánujeme velkolepou oslavu tenisové historie i současnosti.