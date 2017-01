Curry jako slabina. Hvězda NBA prožívá střelecky nejhorší sezonu

Nezastavitelná ofenziva, hvězdní spoluhráči a skvělá bilance výher a porážek zastínila fakt, že jsme zatím v této sezoně neviděli Stephena Curryho na vrcholu sil.

To, co dělalo Curryho hru tak nebezpečnou - střelba z extrémně dlouhé vzdálenosti - je z části pryč.

Když loni přidával jednu trojku za druhou dva tři metry za trojkovou čárou, nebyl k uhlídání. Tak daleko od koše nefunguje žádné zdvojení nebo výpomoc. Přesto protihráči museli Curryho bránit prakticky hned, jakmile překročil půlící čáru, protože hvězdný rozehrávač udělal dalekonosné trojky běžnou součástí svého repertoáru.

Dvojnásobný MVP ligy stále vyžaduje při bránění spoustu pozornosti a i dnes střílí velmi dobře s ohledem na běžný ligový průměr. Jeho střelba z driblinku však doznala v této sezoně výrazného zhoršení.

Curryho trojky po driblinku propadají obroučkou jen ve 28 % případů, což je hned o 14 % horší, než v minulé sezoně.

Obrany zatím od Curryho rozhodně neodstupují, jeho zhoršená střelba však neumožňuje Warriors dosáhnout maximálního potenciálu.

Dřív platilo: jakmile Curry začal dávat neuvěřitelné střely po driblinkovém slalomu mezi hráči, bylo Golden State nezastavitelné. Obránci začali zoufale zdvojovat a snažit se dostat míč z rukou hráče s číslem 30. To byly chvíle pro Klaye Thompsona, Draymonda Greena a další.

Všichni hvězdní hráči Warriors mají dost prostoru na svoji hru, ale teď za to vděčí spíš schopnosti Kevina Duranta. Warriors se stali v důležitých chvílích závislí na něm, nikoli na Currym.

Sám Curry si po vánoční porážce s Clevelandem postěžoval na to, že Warriors hrají málo clonu na hráče s míčem, když byli v této akci loni absolutně nezastavitelní. Měl pravdu. Podle oficiálního serveru NBA zahráli akci pick and roll víckrát než Curry třeba Rajon Rondo, Tyler Johnson, Beno Udrih a spousta dalších méně známých rozehrávačů. Warriors od loňska změnili svou hru a ztratili jednu z nejdůležitějších součástí.

Curryho zhoršená střelba trojek (celkově 40 % - nejhorší v kariéře) zatím nemá absolutně žádný význam na vývoj sezony. Spolu s Durantem, Thompsonem a Greenem jsou skoro neporazitelní, i když se jim nedaří.

Jejich ofenziva je efektivnější než při loňské rekordní sezoně se 73 výhrami, a dokonce zatím poráží soupeře i větším rozdílem. Zvítězili v čtrnácti z posledních šestnácti zápasů, 26 z posledních 29 a znovu mají namířeno k 70 výhrám.

Stephen Curry (vlevo) a Kevin Durant z Golden State během prvního společného zápasu

Proti Denveru, Dallasu a dalším nebudou mít hráči Golden State problém, ale porazit Cleveland, to zřejmě nebude jen tak. Cavaliers loni využili neuvěřitelných výkonů LeBrona Jamese v útoku i v obraně, trápili Curryho tvrdou defenzivou, když hrál s bolavým kolenem. A dokázali otočit zdánlivě ztracenou sérii.

Příchod Duranta všechno mění, protože Cleveland se nyní bude muset rozhodnout, jestli bude LeBron bránit jeho, nebo Greena - a podle toho by se měl Curry jednodušeji dostat do lehčích střel než loni. To však jen v případě, dostane-li se aspoň částečně zpátky do střelecké formy z loňska.

Ani kdyby se nic nezměnilo, můžou Warriors dokráčet k titulu. Anebo jinak - pokud je útok loňského finalisty lepší než loni i s Curryho „trápením“, co se stane, pokud se rozstřílí? Durant byl zatím skvělý, Green konzistentní, Thompson se po nepovedeném začátku rozehrál.

Warriors dostávají, co potřebují, také od dvojice Ian Clark, David West, rozložili minuty mezi Zazu Pačuliju a JaValeho McGeeho a šetří Shauna Livingstona a Andreho Iguodalu pro play-off.

Pokud se Curry sám od sebe rozehraje, budou zřejmě Warriors těžko k zastavení. Pokud ne, čeká Warriors rozhodnutí, jestli změnit svou hru, aby se jejich hvězda mohla znovu chytit.