Curry je ve při se svým hlavním sponzorem. Příčina? Prezident Trump

„Je velkým přínosem pro naši zemi, že máme prezidenta, který tolik podporuje podnikání,“ řekl Plank pro televizi CNBC.

Stephen Curry byl při nejbližší příležitosti jako přítel bývalého prezidenta Baracka Obamy na celou věc dotázán a zareagoval velmi vtipně. Jako přínos použil Plank slovo „asset“ a Curry řekl, že souhlasí s Plankem, pokud odstraní ze slova poslední dvě písmena. Tím vznikne slovo „ass“ - v překladu osel nebo zadek.

Z globálního hlediska je Curry nejslavnějším sportovcem, kterého má Under Armour pod smlouvou, kontrakt mu ročně přinese minimálně patnáct milionů dolarů až do roku 2024, navíc vlastní i firemní akcie.

Komentáře se rychle rozšířily na sociálních médiích, kde lidé volali po bojkotu firmy kvůli jejím politickým názorům. Plank následně vydal prohlášení, kde se ospravedlňoval, že jeho předchozí vyjádření byla myšlena pouze z obchodního hlediska a nijak nevyjadřují postoj společnosti k sociálním problémům.

„Včera jsem strávil celý den na telefonu s mnoha lidmi z Under Armour, dalšími mnoha lidmi z okolí Kevina Planka a mým týmem a snažili jsme se celou věc pochopit. Museli jsme zjistit, jak to bylo doopravdy a co si o tom kdo myslí. Podle té následné zprávy, kterou Plank vydal, to vypadá, že šlo o omyl, ale ještě to řešíme,“ řekl Curry novinářům.

Curry minulý rok vydělal firmě se zkratkou UA přes dvě stě milionů dolarů a zdroje odhadují, že jeho hodnota pro značku je ještě výrazně vyšší. Proto zpráva, že by Curry v případě neshod s Under Armour mohl od smlouvy odstoupit, vyvolala značný ohlas.

„Pokud by se názory vedení firmy neshodovaly s těmi mými, není žádný obnos peněz, který bych vyměnil za svou hrdost. Takový je můj postoj každý den. Jestli se mi něco nebude líbit, rozhodnu se podle toho,“ pokračoval Curry.

Následně ale hvězdný rozehrávač dodal, že nebude Under Armour bránit ve spolupráci s Trumpem, spíše ho znepokojují sociální hodnoty nového prezidenta.

„Je to v pořádku, že s ním a jeho firmami chtějí spolupracovat. O tom to není, ale neměli by se s ním ztotožňovat v různých sociálních názorech,“ dodal Curry.

K situaci se vyjádřil i trenér Warriors a kritik nově zvoleného prezidenta Steve Kerr. „Nejprve musím říct, že Steph je jedním z našich největších přínosů,“ rozesmál na úvod novináře.

„Naši hráči jsou dospělí muži, kteří mají před sebou denně mikrofon a mohou mluvit k celému světu. Jsem pyšný na to, že reprezentují náš klub, celou ligu i svou zem. Je tu svoboda slova, takže si mohou říkat, co chtějí,“ komentoval situaci Kerr.

Nejlepší trojkař týmu nazval situaci zvláštní, ale nijak neovlivňující sezonu Warriors. „Raději bych nebyl v takové pozici, ale když už jsme se sem dostali, musím se bránit a mluvit za sebe. Řekl jsem, co jsem potřeboval říct, a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Curry.

Kent Bazemore, dnes střelec Atlanty, jenž ještě jako jeho spoluhráč pomáhal Curryho dostat pod křídla Under Armour, komentoval situaci z jiného pohledu.

„Možná není tak špatné mít v čele byznysmena, protože je to směr, ke kterému svět směřuje. I v NBA je to stále více o byznysu a podnikání než kdy dříve. Jsem zářný příklad toho, že pokud se staráte o svou osobní značku, budete na tom dobře,“ pronesl Bazemore.

V NBA je však spíše výjimečným úkazem, hvězdní basketbalisté například nemají mnoho pochopení pro novou imigrační politiku. (Více k tomuto tématu zde.)

Under Armour se ke komentářům od Curryho či Bazemora odmítl vyjádřit.