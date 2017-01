Štěpánek finále čtyřhry letos v Melbourne nezopakuje

Loni si Radek Štěpánek zahrál po boku kanadského spoluhráče Nestora na Australian Open finále mužské čtyřhry, letos se naopak s deblovou soutěží loučí už v prvním kole. S dalším kanadským, ale o mnoho mladším spoluhráčem Pospisilem, dnes v Melbourne jako dvanáctý nasazený pár nastoupili proti domácím australským „divokým kartám“ Bartonovi s Ebdenem a od začátku to nebyl jejich den.

Australané v první setu odskočili do vedení 5:1, po němž došlo ke smolné chvilce, kdy servírující Pospisil trefil svým prudkým podáním Štěpánka u sítě nepříjemně do levé ruky a český tenista musel být ošetřován a dlouho se snažil poraněnou končetinu rozhýbat. Do zápasu se nakonec vrátil, ale nakonec stejně svým soupeřům podlehli 2:6 a 4:6.

Úspěšně naopak vkročily do deblového pavouka Lucie Šafářová s americkou spoluhráčkou Mattekovou-Sandsovou, když v prvním kole přehrály pár Čuang Jang z Taiwanu - Gibbsová z USA 6:1, 7:5.