Štěpánek mění deblového spoluhráče, sezonu dokončí s Kanaďanem Pospisilem

S Pospisilem, synem českých rodičů, se domluvil na společném působení na zkoušku do konce roku s výhledem na celou příští sezonu. „Vašek je skvělý deblista a chceme spolu útočit vysoko,“ řekl sedmatřicetiletý Štěpánek.

Představit by se měli poprvé v Asii, kde mají jistý start v Šanghaji. „Další asijské turnaje uvidíme podle situace na místě, protože oba budeme hrát i kvalifikace v singlech,“ uvedl bronzový olympijský medailista ze smíšené čtyřhry v Riu Štěpánek.

Podle Štěpánka si Pospisil přál zahrát si jednou s českým hráčem čtyřhru už jako teenager. „Před devíti lety byl můj táta Vaška v Kanadě jako mladého kluka trénovat a on mu tehdy říkal, že by se mnou chtěl hrát jednou deblové turnaje. Tehdy se to zdálo téměř vyloučené a teď se mu to vyplní,“ řekl Štěpánek.

Pospisil vyhrál předloni spolu s Američanem Jackem Sockem debl ve Wimbledonu. Štěpánek je dvojnásobným grandslamovým šampionem ve čtyřhře. V Austrálii 2012 i na US Open o rok později triumfoval s Indem Leanderem Paesem.

Se Zimonjičem hrál Štěpánek od května, kdy se rozešel s Kanaďanem Danielem Nestorem, a výrazně se neprosadili. „Se Zimonjičem jsme byli domluveni do US Open, a tak jsme se po vypadnutí v prvním kole rozhodli pro změnu,“ vysvětlil Štěpánek.