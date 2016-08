Satoranský piluje střelbu se špičkovým odborníkem. Mluvit mohou česky

Nejprve spojili síly, aby v pondělí na Folimance vedli skupinu 12 vybraných nadějných basketbalistů z České republiky a Slovenska v rámci kempu Tomáše Satoranského.

„Jeden den, to je málo, ale na druhou stranu vidíte, kdo z nich je schopen poslouchat a ihned to také udělat. Někteří to zvládli výborně. Myslím, že pro většinu kluků je taková práce plná detailů nezvyklá,“ přiblížil Stefan Weissenböck, v čem byl pondělní den pro mladé basketbalisty jiný, než ten běžný v klubu.

Německý trenér má s pořádáním kempů bohaté zkušenosti, a tak přibližuje, že existují dva základní druhy. Kvituje přitom, že se Satoranský rozhodl pro variantu, kdy se může pořádně a osobně věnovat každému účastníkovi: „Otázka je, zda to má být hobby kemp pro hodně lidí, kde se pracuje na hodně věcech, ale bez detailů. To je klasický kemp. Nebo jestli to má být jako v Praze. To je něco jiného. Hráči mají úroveň, talent a třeba šanci na profesionální kariéru. Oni se musí naučit jinak trénovat. V detailech a i dlouho. To pak musíte mít méně lidí.“

Satoranský si zkoušel roli trenéra prakticky poprvé. Weissenböck ho tak jako všichni ostatní vnímá jako hráče.

„Má za sebou zatím skvělou cestu a doufám, že dlouhou kariéru před sebou. Já jsem ho poprvé viděl tady na Folimance v reprezentaci do 16 let, když mu bylo 15. Bylo vidět, že to je výjimečný talent. Mně se hodně líbí jeho krok ze Sevilly do Barcelony. Je vidět, jak se hodně zlepšil. V Seville hrával jako mladý hráč dost divoce, střelba mu nefungovala. Teď dokázal level změnit, aby mohl hrát v jednom z nejlepších týmů Evropy,“ vysekl svému hostiteli poklonu za zvládnutý přechod na nejvyšší evropskou úroveň.

Jenže Weissenböck je odborník na střelbu, a tak vidí jeden z limitů českého basketbalisty. Na druhou stranu si ale všiml, jak Satoranský na své střelecké výkonnosti pracuje: „Na to, co všechno umí a má pro basketbalistu skvělé tělo, je rychlý a dynamický, čte hru, ta střelba je ještě taková průměrná. Dřív byla dokonce podprůměrná. Tomáš se naučil dávat, když je volný. To je velmi důležité. Bez toho se hráč nedostane dál. V NBA ho čeká další level. Nestačí jen dávat, ale musí zrychlit mechaniku střelby, aby vůbec vystřelil. Nesmí při tom však ztratit stabilitu a úspěšnost.“

Věří, že česká posila Washingtonu Wizards je toho schopná a posune se ještě dál ve své basketbalové kariéře. A to i přes limity, které v tomto směru NBA hráčům klade do cesty.

„Je to otázka tréninku. On dobře a rád trénuje. Jenže v NBA je sezona nesmírně intenzivní. Pokud je tam nějaký deficit, není možnost na něm pracovat. Pro hráče NBA je tak léto hrozně důležité. Musí hodně pracovat v létě a pak to vše fyzicky i technicky dodržovat. Jsem si jistý, že to Tomáš ví.“

Elitní skupina mladých basketbalistů na prvním ročníku Kempu Tomáše Satoranského na fotografii s trenéry. Zcela vpravo Stefan Weissenböck.

Jeden z dalších kroků spolu udělají už v úterý opět na Folimance. Mají domluvené dvě tréninkové jednotky, ve kterých se zaměří na vylepšení Satoranského střelby.

„Ještě jsme spolu netrénovali. Musíme začít pomalu a najít nějaké spojení, abychom si rozuměli. Je to delikátní situace. Profesionální hráč je většinou velmi senzitivní a střelba je první téma. Musíme tam najít něco, co mu pomůže,“ má pro svůj druhý den pražského pobytu jasný cíl.