Tlak dusí kreativitu. K bodům pak může pomoci nevyspalý statistik

Dopolední trénink v pondělí vedl asistent Martin Demar. Hlavní kouč Michal Nekola seděl u stolku za koncovou čárou a nezvedl oči od notebooku. Půl druhé hodiny studoval čísla a zaujatě debatoval se Zdeňkem Sklenářem.

Chystala se taktika na večerní zápas mistrovství Evropy. To se už dnes bez pečlivé datové analýzy neobejde.

„Příprava se skládá ze tří částí. Je to analýza hry soupeřova nahrávače, dále směry útoků a směry podání,“ vysvětluje Zdeněk Sklenář. „K tomu je navázaná naše strana: jakým způsobem budeme bránit, jak řešit přihrávku, jestli se na někoho někam posuneme, jestli budeme přihrávat ve dvou, ve čtyřech, a různé další adaptace.“

S daty pracují armády statistiků. Každý tým má své experty, kteří natáčejí zápasy, sbírají a třídí data, připravují podklady.

V hledišti září monitory statistiků, kteří zaznamenávají každý úder do speciálních programů. „Člověk musí umět sledovat hru a zároveň co nejrychleji vše zapisovat do počítače,“ říká Zdeněk Sklenář. Sleduje se hra soupeřova nahrávače, směry útoků a směry podání a vše se pak hodiny a hodiny analyzuje.

Dalším krokem je jejich vyhodnocení, nad nímž vedle statistiků tráví nekonečné hodiny i další členové realizačních týmů - trenéři a asistenti.

„Práci máme rozdělenou, každý má svůj úkol a společně jsme schopni během čtyř pěti hodin dát do kupy analýzu jednoho zápasu,“ popisuje Sklenář.

Základem je videozáznam s rozklíčovanými a popsanými situacemi. Účastníci šampionátu tato videa mezi sebou sdílejí. Každý má do společného systému co dát a hodně si toho potřebuje brát. „Ve Štětíně jsme si natáčeli sami, ale potřebovali jsme i zápasy z Katovic, kde hráli naši případní další soupeři,“ říká český statistik.

Na nová data prý s kolegy občas netrpělivě čekají, ale aspoň mají jistotu, že dostanou kvalitní a dobře připravené podklady. Přesto si větší a bohatší týmy sbíraly i v jiných městech vlastní data. Na základní skupině ve Štětíně byl k vidění například specialista z Turecka, všechny haly měli obsazené i domácí Poláci. „A Italové určitě měli svého člověka na skupině v Katovicích,“ nepochybuje Sklenář.

Spánek? V hotelu mají dobré kafe...

V českém trenérsko-statistickém štábu jsou čtyři lidé: trenér Nekola, jeho dva asistenti a Sklenář. „Každý trenér má laptop, ve kterém jsou nahrané všechny zápasy, plus máme na internetu úložiště, kam vkládáme „papírové“ podklady. Nejdřív pracuje každý separátně, a pak to dáváme dohromady na různých mítincích.“

Každá rozehra je soubojem nahrávače s blokem. Pokud nahrávač dokáže poslat míč útočícímu spoluhráči jen proti jednobloku, má vyhráno.

Základ byl hotový už před mistrovstvím podle přípravných zápasů, ale je třeba ověřit aktuální stav. „Teď už jen porovnáváme, jestli herní vzorec sedí,“ vysvětluje Sklenář.

I tahle práce trvá hodiny. Obzvlášť teď, když turnaj dospěl do vyřazovací fáze a o soupeřích se rozhoduje na poslední chvíli.

Na osmifinálového soka se v pondělí čekalo skoro do půlnoci. Klidnější přípravy by se Sklenář dočkal v případě, že by osud ukázal na Turky: „Hráli jsme s nimi a máme dobře zpracované i další jejich zápasy.“

Smůla. Hraje se s Francií.

„Volit soupeře podle toho, je jak naskautovaný, je pro nás irelevantní,“ říká statistik. Ovšem připustil, že i ze sportovního hlediska by se raději Francii vyhnul.

Dvojnásob smůla.

Bezesné noci by stejně neunikl, protože reprezentace už brzy ráno přelétala ze Štětína do Katovic a studium zpracovaných data bylo ideálním čtením pro trenéra do letadla.

„Tady na turnaji je i pět šest hodin spánku extrémní luxus,“ řekne a na otázku, jak se to dá zvládnout, jen suše poznamená: „Na hotelu je velmi dobré kafe.“

Každý hráč má svá schémata, kterých se drží

Každá rozehra je soubojem nahrávače s blokem. Pokud nahrávač dokáže poslat míč útočícímu spoluhráči jen proti jednobloku, má vyhráno. Obránci tedy chtějí znát obyčeje nahrávačů, aby mohli blokovat nejlépe ve třech.

Práce: statistik, vzdělání: speciální svařování v letectví „V přípravném období dělám různou práci, od ovládání podávacího stroje, přes analýzy tréninků až po podávání míčů,“ začal Zdeněk Sklenář s výčtem svých úloh u reprezentačního týmu. Teď však na postávání u kurtu a podávání zakutálených míčů nemá ani vteřinu. „Práci u počítače nemám splněnou nikdy, takže klídek podávání míčů si neužiju.“ Jako specialista na datovou analýzu pracuje u českých volejbalistů už šestým rokem, má zkušenosti i ze Švýcarska a dlouhou praxi u mládežnických reprezentací. Dodnes si nejvíc považuje bronzu z ME juniorek. Má nejvyšší trenérské vzdělání z Česka i ze Švýcarska, ale na vysoké škole studoval trochu jiný obor: speciální svařování v letectví! „Škola mi dala hodně, naučila mě, jak pracovat s informacemi, ale co se týče oboru, tak to je trošku mimo,“ usmívá se 31letý odborník. V minulé sezoně pracoval u vídeňských volejbalistek, v září nastupuje v extraligovém Karlovarsku.

„I u těch nejlepších světových nahrávačů se nám potvrdilo, že mají nějakou formuli, podle které nahrávají,“ prozrazuje Sklenář.

Zápas se vyvíjí, v některých fázích jsou nastudovaná data k ničemu, jindy přijdou vhod. „Ze začátku, když jsou nahrávači v klidu a odpočatí, tak hrají kreativně a hůř se čtou. V koncovkách, když je hra stále vyrovnaná a začne se o něco hrát, sklouzávají do toho, co mají zažité.“

O tom, jak je těžké převádět statistiku do praxe, hovoří blokař Aleš Holubec: „Silné týmy si občas proti nám zkoušejí jiné varianty a nedodržují tu svoji klasickou hru. V tom je problém, protože pak jsou nečitelní.“

Na mistrovství Evropy se to reprezentaci stalo proti Německu. „Italy jsme dostali pod tlak a hrála se vyrovnaná partie, ale Němci nám utekli na začátku o čtyři pět bodů a jejich obvyklá taktika šla vniveč. Pak už to byl takový freestyle,“ přiznal Holubec. „Proti Francii to může být podobné. Oni jsou hračičky, že i když budeme takticky výborně připravení, mohou nás něčím překvapit.“

Francie je obhájcem evropského titulu. V základní skupině nečekaně prohrála 2:3 s Belgií a místo přímého postupu do čtvrtfinále ji čeká už předkolo. Proti Česku.

Utkání začíná večer ve 20.30 v polských Katovicích.