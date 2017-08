Startuje superliga florbalistů, v dubnu vyvrcholí v Ostravě

Vrchol superligy mužů i extraligy žen, který je naplánován na sobotu 21. dubna, se stěhuje i díky tomu, že se v Praze bude v prosinci 2018 konat mužské mistrovství světa. „Chtěli bychom fanoušky lákat včetně vstupenek už od října. Věříme, že to bude pro moravské fanoušky stejný zážitek, jaký měli možnost zažívat šest let především ti pražští,“ řekl prezident Českého florbalu Filip Šuman na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Zajímavé menu má superliga od 16. do 18. září. „Chystá druhý ročník Open Air a Štvanice ožije mistrovským zápasem pod otevřeným nebem. Bude se hrát i ve velkých hokejových halách v Liberci a Pardubicích,“ zmínil Šuman duely FbŠ Bohemians s Chodovem, Pardubic s Českou Lípou i Znojmem a Liberce s Tatranem Střešovice. Česká Lípa navíc přivítá Liberec také na zimním stadionu.

Při loňském premiéře pod otevřeným nebem se odehrál celý pouze duel ženské extraligy mezi FbŠ Bohemians a Chodovem. Souboj mužů byl v 38. minutě předčasně ukončen. Další pokus mají oragnizátoři v neděli 17. září od 15:00. „Těším se. Je to jeden z nejlepších projektů, který v superlize byl. Doufáme, že se povede počasí,“ doufá útočník Tom Ondrušek z řad hostujícího Chodova.

Kanonýr úřadujícího mistra je jednou z řady osobností, které se do superligy vracejí. Přišel ze švédského z Warbergu a Chodov posílili také Ondřej Mikeš ze Thorengruppenu a obránce Michal Podhráský ze švýcarského Rychenbergu.

Útočník Milan Tomašík zamířil z Linköpingu do Mladé Boleslavi, Jan Daniš z Grünenmattu do FBC Ostrava, do Vítkovic se vrátil Tomáš Sladký z Warbergu a bek Jakub Hubálek Thorengruppenu a Milan Garčar po působení v Klotenu posílil Spartu. „Superliga posiluje obrovskými osobnostmi a jsme zvědaví, jak zvednou kvalitu hry,“ doplnil Šuman.

Superliga bude mít i novinku v pravidlech v duelech, které dospějí do nastavení. „V základní části se bude hrát prodloužení jen ve třech hráčích v poli. Ke změně došlo i u nájezdů, kdy po prvních třech sériích může jít kdokoliv opakovaně,“ uvedl ředitel ligových soutěží Zdeněk Mlčoušek. V ženské extralize, která začne 15. září, se týká změna jen nájezdů a prodloužení se bude hrát nadále pět na pět.

Nejvyšší soutěž začne nejdříve v historii. Oproti minulému ročníku se v ní představí Ústí nad Labem, Znojmo a Česká Lípa, která bude hrát nejvyšší soutěž poprvé v historii. Elitu naopak opustilo Kladno. „Oživením budou opět takzvaná výjezdní utkání. Superliga se tak představí v Plzni, Hradci Králové, Karlových Varech, Chrudimi nebo v Zubří,“ dodal Mlčoušek.