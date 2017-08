Šest let bez výhry. Volejbalisté mohou na ME jen překvapit

Ke všemu v přípravě nečekaně měnili reprezentačního trenéra. Španěl Miguel Falasco, od roku 2002 pátý cizinec, který měl pozvednout uvadající reprezentaci, v červnu po neúspěchu v kvalifikaci na světový šampionát a nepřesvědčivých výsledcích ve druhé divizi Světové ligy, odstoupil.

U týmu byl 16 měsíců.

On, ani šéfové svazu odchod nerozebírali. Jen uvedli, že šlo o osobní důvody.

Co teď?

Opakovala se situace z roku 2013, kdy skončil Nizozemec Stewart Bernard, přičemž jeho post zaujal asistent Zdeněk Šmejkal.

Letos národní mužstvo necelé tři měsíce před Evropou převzal asistent Michal Nekola. „Bylo to překvapivé. Nečekal jsem to,“ komentoval Falascovu rezignaci.

Stejný případ zažila i ženská reprezentace, když od ní loni odešel Němec Alexander Waibl. Ten nevydržel ani rok. Rovněž jeho nahradil asistent Zdeněk Pommer, načež úspěšně zvládl evropskou kvalifikaci.

POSLEDNÍ VÍTĚZSTVÍ. Čeští reprezentanti na ME vyhráli naposledy 11. září 2011, na domácím šampionátu v Karlových Varech tato sestava porazila Estonsko.

Změna kouče by mužstvo neměla poznamenat. „Věřím tomu, protože celý realizační tým zůstal pohromadě,“ řekl Nekola, který se netají tím, že navázal na Falascovu práci. „To znamená, že stále pracujeme na zrychlení útočné fáze a kvalitě servisu.“

Sází na agresivní podání. „Pokud chceme uspět, musíme přistupovat ke každému zápasu s pokorou, vírou ve vítězství. Jako tým,“ prohlásil Nekola.

Ústup českého volejbalu je znát i na složení reprezentace. Nekola povolal mladíky včetně potomků někdejších reprezentantů Hadravy, Džavoronoka a Demara. „Z tohoto pohledu může být šampionát pro nás zlomový,“ uvedl kouč. „Ze zkušenějších hráčů máme jen Martina Kryštofa, Aleše Holubce a Radka Macha. Dát šanci mladým není jen můj nápad, všeobecně se zapracovávají do všech mužstev.“

Češi už nejsou ve špičkových klubech. Z nynějšího výběru jen čtyři působí v zahraničí – smečař Donovan Džavoronok a univerzál Michal Finger v italské Monze, univerzál Jan Hadrava v polském Olsztynu a blokař Marek Beer v Innsbrucku.

Volejbaloví reprezentanti hrají svou skupinu ve Štětíně. V pátek (17.30) se utkají Slovenskem, v neděli (20.30) se silnými Němci a v pondělí (20.30) s Italy, loni stříbrnými na olympiádě v Riu.

ŠEDESÁT TISÍC DIVÁKŮ! V roce 2014 sledovalo zahajovací zápas MS volejbalistů na vyprodaném fotbalovém stadionu ve Varšavě 62 tisíc diváků. Letos chystají pořadatelé evropského šampionátu reprízu. Ve čtvrtek večer nastoupí na Národním stadionu proti Srbsku.

„Každý zápas je důležitý, ale ten první se Slovenskem bude klíčový. Je to klasické derby. Minulá dvě utkání jsme s nimi vyhráli, ale nic to neznamená,“ uvedl Michal Nekola. „S Německem se utkáváme pravidelně, hráli jsme spolu i na minulých dvou šampionátech. Nedaří se nám proti nim, takže to zkusíme zlomit. A Italové? To je pro nás obrovská výzva.“

Šampionát za účasti 16 celků startuje dnes, přičemž Poláci a Srbové se střetnou na šedesátitisícovém fotbalovém stadionu ve Varšavě. Vítězové skupin ze Štětína, Krakova, Gdaňka a Katovic postoupí do čtvrtfinále. Týmy na druhých a třetích místech čeká osmifinále. Finále bude 3. září v Krakově. Titul obhajuje Francie.