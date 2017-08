Příprava na světové laufy? Delší pauza a trénink se syny

Přesto Stanislav Řezáč v Orlických horách na třetím dvojzávodě letošního ročníku Efisan Skiroll Classics, seriálu běhů na kolečkových lyžích, kde obhajoval loňská prvenství, ukázal, že jeho příprava na další sezonu jde správným směrem. Ve velmi dobré konkurenci oba závody Olfin Car Orlicky Rollerski Cup 2017 vyhrál.

Přitom v prvním musel hned od začátku dohánět nepříjemnou ztrátu. „Někdo mi přišlápl hrot hůlky, ten se ulomil a bez něj se nedá jet,“ vysvětloval, proč musel hned na začátku dohánět ztrátu, čtyřiačtyřicetiletý borec, jenž se chystá na další sezonu ve světovém pelotonu dálkových běhů na lyžích.

Byla to velká komplikace?

Naštěstí zase tak velká ne, stálo mě to asi třicet vteřin. Měl jsem u tratě kluka na kole, který mi pomáhal, takže jsem hůlku docela brzy měl. A asi po třech kilometrech z deseti, které jsme běželi, jsem byl zpátky ve špici.

O vítězství jste pak musel s Petrem Novákem bojovat skoro až do cíle. Nechyběly vám síly z úvodu, kdy jste musel čelo dohánět?

Chvíli to znát bylo, ale tím, že jsem kluky dohnal dost brzy, tak to šlo. Nakonec se mi podařilo v závěru ujet i Petrovi a na Šerlich svůj malý náskok udržet.

Druhý závod jste vyhrál s mnohem větším náskokem, byl pro vás lehčí?

To bych neřekl. Jednak z druhé strany Šerlichu, ze které jsme na něj druhý den jeli, je trochu horší asfalt. Navíc se jelo asi o osm kilometrů víc a na mě i dost rychle. Ale v pasážích, kdy se jelo střídavým během, jsem klukům utekl.

Vypadá to, že máte před další sezonou světových dálkových běhů výbornou formu. Jak vaše příprava probíhá?

Je trochu jiná než v minulých sezonách, vlastně trénovat teprve začínám. Po minulé sezoně jsem totiž měl jinou práci než sport, které jsem se musel věnovat, takže jsem asi dva měsíce nedělal skoro nic. Navíc mám dva syny, kteří se lyžím také věnují, proto se svůj trénink snažím skloubit s jejich.

Jak to jde?

Často trénujeme dohromady a docela to jde. Staršímu je třináct, mladšímu jedenáct, oba dělají běžky a starší zkouší biatlon. Oba závodí a jsem rád, že je to baví.

Máte před sebou další laufařskou sezonu, co od ní čekáte?

Ještě uvidím, co všechno odjezdím. Každopádně v prvních měsících příštího roku bych chtěl být na všech závodech, které mám rád. A když se zadaří, rád bych se v některém dostal do desítky. Hlavně doma na Jizerské padesátce.

Po angažmá v severských týmech jste byl v českém Silvini Madshus teamu. Jak to bude v nové sezoně?

Dlouho jsem váhal, jestli tým nezměním, ale mé loňské výsledky nebyly zase tak oslnivé, aby byl větší zájem třeba zase z těch skandinávských. Zůstávám.

V minulé sezoně jste seriál závodů na kolečkových lyžích vyhrál, letos jste zatím druhý...

Na začátku srpna jsem vynechal dvojzávod v Jeseníkách, protože se to krylo s klasickým během v Krkonoších, který jsem chtěl zkusit. Letos tomu nechávám volný průběh, uvidím. Bude záležet na formě, Jestli pojedu poslední dva podniky v Krkonoších a v Jizerkách.