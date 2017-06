Pozor, v Paříži znovu útočí tenisové zvíře jménem Stan

Švýcar v úporném mači přemohl světovou jedničku Andyho Murrayho 6:7, 6:3, 5:7, 7:6, 6:1 a postoupil do svého čtvrtého grandslamového finále. V nejsledovanějších a nejdůležitějších zápasech v branži se zatím smí honosit bezvadnou bilancí 3-0.

V neděli se ji ve francouzské metropoli pokusí ještě vylepšit, ač se proti němu postaví místní dominátor Nadal, jenž navečer vypoklonkoval rakouského mladíka Dominika Thiema 6:3, 6:4, 6:0.

Wawrinka se ve věku 32 let a 75 dnů stal nejstarším finalistou Roland Garros od roku 1973, kdy na něm o titul bojoval Niki Pilič z tehdejší Jugoslávie.

Po pátečním triumfu na žebříčku povýší do Top 3, odkud se tak poprvé od října 2009 poroučí soužící se Srb Novak Djokovič, jenž jako chlapec udělal zásadní pokroky právě v Piličově akademii nedaleko Mnichova.

Wawrinka vrátil Murraymu porážku z loňského pařížského semifinále a v posledních čtyřech sezonách náleží mezi absolutní špičku.

V lednu 2014 v semifinále Australian Open přetlačil Tomáše Berdycha, jehož kouč Tomáš Krupa poté pravil: „Víte, v čem je problém? Stan totiž začal trénovat.“

Nadaný borec pod vlivem švédského kouče Magnuse Normana, jehož najal v roce 2013, zocelil svou mysl, zlepšil údery, taktiku i fyzičku. V osmadvaceti dokázal svou kariéru postrčit o úroveň výš.

V pátek to předvedl obecenstvu na vyprodaném Chatrierově stadionu. Ztrácel 1-2 na sety, na sluncem zalitém jevišti chvílemi marně bušil do Skotovy mistrovské obrany.

„Mohl jsem tu situaci vidět dvěma způsoby a vybral jsem si tu pozitivní. Uvědomoval jsem si, že dění na dvorci diktuju já,“ řekl na tiskovce.

Gratulace. Stan Wawrinka (vlevo) přijímá gratulaci od Andyho Murrayho po semifinále Roland Garros.

Statistici mu napočítali 87 vítězných míčů a 77 nevynucených chyb. V parném odpoledni vydržel dřít 4 hodiny a 34 minut. Nasprintoval 4,3 kilometru, jen o 150 metrů méně než Murray, který je proslulý perfektní kondicí.

Náramně mu pasovala přezdívka Stanimal. Zvíře jménem Stan uštvalo Murrayho, což se projevilo v závěrečné - už jednoznačné sadě.

„Je paráda, že jsem tu zase ve finále. Musím toho využít, nechám na kurtu všechno, co ve mně je,“ promluvil hladově.

Do nedělního klání nakráčí se sebedůvěrou pramenící z aktuální desetizápasové vítězné série.

Dosud si přivlastnil trofeje z Melbourne (2014), Paříže (2015) a New Yorku (2016). Na Roland Garros tak může jásat už podruhé.

Pakliže by uspěl, předehnal by Murrayho v počtu grandslamových titulů (4-3). A často přeříkávaná legenda o velké čtyřce by patrně zasloužila aspoň lehkou úpravu.