Simpson stíhá Simpsona a vyznává se z vášní k Homerovi a Brňankám

„Vlastně až v české lize se mi poprvé stalo, že kromě mě tu je ještě nějaký další Simpson,“ naráží 207 centimetrů vysoký americký centr z MMCITÉ Brno na nymburského soupeře s křestním jménem Diamon.

Jeden velmi známý Simpson ho ale jako kluka nějakou dobu životem provázel. A to legendární Homer z nekonečného sitcomu, jehož věhlas na míle přesáhl hranice USA. „Jo, Homer, to byl samozřejmě i můj oblíbenec,“ směje se Stan.

I Homer Simpson by byl na svého krajana jistě pyšný. Proč? Protože brněnský podkošový pilíř za měsíc prosinec ovládl americkými hráči hodně sledovanou statistiku Kooperativa Faktoru, a to s ohromujícím průměrem 10,8!

To znamená, že prakticky každý zápas musel mít například tři smeče a k tomu jeden blok.

Svých 43 bodů vytěžil především ze dvou skvostných zápasů - doma s Prostějovem (19) a venku se Svitavami (20). V prvním duelu zaznamenal pět smečí (včetně jedné z „alley-oopu“) a jeden blok, ve druhém dokonce šest smečí a opět i jeden blok.

V průběžném pořadí se s průměrem 5,9 už posunul na druhé místo za nymburského jmenovce (6,8), když se jako první v sezoně dostal na 100 faktorových bodů. Z uvedeného se dá tušit, že existence této, už druhý rok fungující, statistiky si je dobře vědom.

„Jasně, o Kooperativa Faktoru toho vím docela dost, včetně toho, co je jak bodované,“ pokyvuje hlavou 26letý rodák z Chicaga.

Alespoň podle osobních ohlasů je faktorová statistika mezi jeho krajany v NBL stále populárnější. Svědčí o tom i aktuální pořadí v top 5, kde na oba Simpsony dorážejí pardubický Lamb Autrey, jindřichohradecký Ryan Canty a svitavský Hunter Mickelson. Nejlepším z Čechů je sedmý Ladislav Pecka, lídr ústeckých Pand.

„Aby čeští hráči mohli uspět, musí asi začít víc smečovat,“ usmívá se Stan. „Já sám Faktor beru jako motivaci, protože za dunky dostávám ještě další odměnu.“

Je v Kooperativa NBL těžké nasbírat téměř 11 faktorových bodů na utkání? „Podle mě ne, spoluhráči mě prostě vystavují do dobrých pozic a já mám pak otevřený prostor ke smečím. A v obraně musím makat, abych byl včas na tom správném místě a měl šanci na blok,“ vysvětluje Stan, který prozradil i hlavní zdroj velkého počtu svých dunků.

„Většina jich přichází ze základního pick-and-rollu, ale nechci k tomu říkat větší detaily, protože týmy mě při tom začínají čím dál víc bránit,“ dodává tajemně pivot, který za asistence děkuje rovnoměrně všem svým spoluhráčům. „Doufám, že to bude fungovat dál - i po tomhle článku.“

I když pro chlapíka s téměř 90centimetrovým výskokem jsou „dunky“ nejoblíbenější součástí hry, dosud se nezúčastnil žádné soutěže ve smečování. Pro něj by totiž možná ani nebyly to pravé. „Nesmečuju s žádnými parádičkami kolem, vždycky to chci jen zatlouct co největší silou, s míčem v obou rukou,“ chechtá se vysoký chasník, který v NBL ještě neodpoutal ani jeden trojkový pokus.

Má je snad zakázané? „Ne, to ne, dřív jsem je i zkoušel. Teď jsem se ale rozhodl je ze svého rejstříku vyřadit a už jen dunkuju. To mám ze všeho nejradši, proto operuju co nejblíž kolem koše,“ neopouští ho smysl pro nadsázku.

Po působení na univerzitách Illinois a Memphis Simpson vyzkoušel angažmá v Belgii, Švýcarsku a minulé léto dokonce v Panamě. „Bavilo mě to tam, v klubu se ke mně chovali hezky a byla to docela vyrovnaná soutěž,“ vzpomíná.

Plusové hodnocení má i při hovoru na téma Brno, tedy s výjimkou aktuálního venkovního chladu. „Cítím se tu fajn. Je tady hodně zábavy, bezva lidi, v klubu jsou milí, jen se ještě musíme dostat do play-off,“ narazí mimoděk na fakt, že tým MMCITÉ se aktuálně nachází mimo příčky zajišťující postup do vyřazovací fáze.

Stan Simpson z Brna jako vítěz Kooperativa Faktoru za prosinec

A teď jeden gurmánský paradox: ač jednou z nejoblíbenějších Stanových lokací v Brně je restaurace nabízející suši, při otázce na nejlepší místní pochutinu vystřelí jednoznačně - guláš. „Má to dobrou chuť,“ pochvaluje si.

A stěžovat si zřejmě nemůže ani na vyhlášenou krásu brněnských žen. „Jo, jsou tu pěkné holky. Chovají se k tobě hezky a tím bych to uzavřel. V tomhle směru tady nemám žádné problémy,“ usmívá se.

Stan Simpson už stihl poznat i druhou část bývalé federace, neboť na Slovensku strávil Vánoce. „Pozval mě tam kamarád a moc jsem si to užil, včetně jídla,“ našel další plusový bod na sezoně v Kooperativa NBL.