Stáj Buggyra představila své jezdce. Vršecký se vrací na euroscénu

Mistrovství Evropy. A co třeba mistrovství světa? Seriál mistrovství Evropy tahačů na okruzích se letos jede od Slovenska po španělskou Jaramu, od května do října. David Vršecký s Adamem Lackem se zároveň utkají o vítězství v čínském šampionátu, o třetí titul, a Vršecký je zároveň šampionem z mistrovství Indie. Poslední ročník měl podobu jednoho závodu, ale zato byl výborně obsazený, jeli tu kromě Vršeckého i čtyři mistři Evropy. „A také se ještě jezdí na Novém Zélandu, tam jsem ještě nejel,“ směje se Vršecký, když mluví o tom, co ho ještě láká ve světě rychlých tahačů. Vyhrál závody už v deseti zemích a je držitelem řady rychlostních rekordů. Nabízí se tedy logická otázka, zda by se nedal jet i celosvětový šampionát tahačů pod záštitou Mezinárodní automobilové federace (FIA). „No, FIA je trochu zkostnatělá...,“ přemýšlí manažer roudnické stáje Buggyra Racing Jan Kalivoda. „Ale třeba to nakonec vezmeme do ruky sami,“ naznačil. A proč ne. Vedení Buggyry už výrazně promluvilo do podoby letošního evropského šampionátu, když pomohlo dostat do závodního kalendáře Slovakia Ring u Dunajské Stredy.