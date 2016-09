Squashový titul evropského šampiona získal poprvé Španěl Golán

Nejlepší z českých squashistů byla šestá Anna Sermeová. Jan Koukal, který kvůli zranění do zápasů o pořadí nenastoupil, skončil osmý.

Finále mužů bylo plné kontaktů. Španěl Golán i Gaultier často gestikulovali, promlouvali k rozhodčím a často docházelo k opakování výměn. Utkání trvalo 82 minut.

Gaultier získal koncovku prvního setu, v dalších dvou sadách se však radoval tvrdě bojující Španěl. Čtvrtá sada jasně patřila francouzskému squashistovi a ovládl ji suverénně 11:3.

Do rozhodující páté sady nastoupil úspěšněji Gaultier a vedl 3:1. Průběh ale dokázal Španěl otočit a pak už vedení udržel. Po vítězství 11:9 se mohl radovat z premiérového titulu na evropském šampionátu. „Pro španělský squash je tenhle úspěch velice důležitý. Je to můj největší úspěch v kariéře,“ řekl Golán, šestnáctý hráč světového žebříčku PSA.

„Grega jsem od juniorské kategorie porazil asi jenom jednou. Jsem rád, že podruhé to bylo při tak významné akci. Hrál jsem svůj nejlepší squash, to Gaultier asi ne,“ řekl Španěl.

Francouzský squashista útočil v Praze na jubilejní desátý titul z evropského šampionátu. V české metropoli navíc žije pět let s manželkou Veronikou, Koukalovou sestrou. „Bohužel to nevyšlo, moc mě to mrzí. Měl jsem poslední dobou hodně cestování, před akcí v Praze jsem byl po turnajích v Číně. Asi se to projevilo. To je prostě sportovní život,“ řekl druhý hráč světa Gaultier.

Camille Sermeová sice ztratila ve finále proti Gilisové jediný set v turnaji, ale pak zápasu dominovala. „Bylo to mým cílem získat ještě jeden titul. Nebylo to však vůbec lehké, úvod mi nevyšel a Belgičanka mě překvapila. Dokázala vybrat hodně míčů. Pak už to bylo o fyzičce, kterou jsem měla lepší,“ řekla Sermeová.