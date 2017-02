V Pchjongčchangu vyhráli sprinty běžců na lyžích Retivych a Lampičová

Závody SP v běhu na lyžích v Pchjongčchangu Sprint klasicky Muži: 1. Retivych (Rus.), 2. Fossli (Nor.), 3. Parfenov (Rus.), 4. Valjas (Kan.), 5. Panžinskij (Rus.), 6. Newell (USA). Průběžné pořadí SP (po 22 z 32 závodů): 1. Sundby (Nor.) 1348, 2. Usťugov (Rus.) 1004, 3. Heikkinen (Fin.) 792, 4. Harvey (Kan.) 712, 5. Hellner (Švéd.) 648, 6. Cologna (Švýc.) 620, ...75. Jakš 44, 131. Bartoň 4, 137. Bauer (oba ČR) 2. Ženy: 1. Lampičová (Slovin.), 2. Slindová (Nor.), 3. Sargentová (USA), 4. Kowalczyková (Pol.), 5. Žambalovová (Rus.), 6. Višnarová (Slovin.). Průběžné pořadí SP (po 22 z 32 závodů): 1. Wengová (Nor.) 1531, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) 1215, 3. Östbergová (Nor.) 1199, 4. Nilssonová (Švéd.) 1009, 5. Digginsová (USA) 782, 6. Björgenová (Nor.) 679.